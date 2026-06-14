vatrogasci u borbi sa vremenom i jakim vetrom

vatrogasci u borbi sa vremenom i jakim vetrom

Slušaj vest

Vatra je do sada progutala oko 330 hektara, a zbog opasnosti je evakuisano desetak kuća i proglašen je drugi stepen pripravnosti.

Požar je izbio u petak u 16 časova u parohiji Herbon i dalje se širi, a vatrogasci ga još uvek ne uspevaju staviti pod kontrolu. Prema poslednjim zvaničnim procenama, vatra je zahvatila oko 330 hektara, a ta površina se u poslednjim satima stalno povećava.

Gradonačelnik Padrona, Anho Rei Arka, potvrdio je da je požar prešao granicu opštine i proširio se na područje susedne opštine Teo, krećući se prema mestu Vilar do Bispo. Širenje vatre na drugu opštinu komplikuje koordinaciju vatrogasnih napora i povećava rizik za stanovništvo.

Naselje Cruxeiras de Abaixo u potpunosti je evakuisano jer je procenjeno da je desetak kuća direktno ugroženo. Evakuacija je sprovedena u ranim popodnevnim satima, a stanovnicima do kasno uveče nije bio dozvoljen povratak.

"Duva jak vetar, kakvog nismo imali tokom zime"

Iako se u subotu ujutru činilo da se situacija stabilizuje, visoke temperature koje su prelazile 30 stepeni Celzijusa i jak vetar znatno su pogoršali stanje tokom dana.

- Duva jak vetar, kakvog nismo imali tokom zime - izjavio je gradonačelnik Padrona, objašnjavajući neočekivano ponašanje vatre.

Zbog ponovne aktivacije jednog kraka požara bilo je neophodno pojačati gašenje. Na terenu su tehničari, šumarski agenti, zemaljske ekipe, vatrogasna vozila sa pumpama i teška mehanizacija. U gašenju učestvuju i vazdušne snage, a akciju koordiniraju regionalna vlada i Ministarstvo za ekološku tranziciju, koje je poslalo kanadere i helikoptere.

Nema povređenih, na snazi visok stepen pripravnosti

Za sada nema informacija o povređenima niti oštećenim kućama, ali zbog blizine vatre naseljenim mestima i dalje je na snazi visok stepen pripravnosti. Regionalno ministarstvo za ruralna pitanja proglasilo je drugi stepen vanredne situacije kao meru predostrožnosti radi zaštite stanovništva.

Civilna garda je obavestila hitnu službu 112 da je zbog požara prekinut saobraćaj na putevima koji povezuju parohiju Carcacía sa Padrónom, kao i Vilar do Bispo sa Lampaijem u opštini Teo.

Pojava ovog požara izaziva zabrinutost u Galiciji. Regionalna vlada je period visokog rizika od požara za 2026. godinu odredila od 1. jula do 30. septembra, sa mogućnošću produženja na oktobar.