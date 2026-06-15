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Secesionističko raspoloženje dobija na zamahu u nekoliko američkih država i Kanadi, izveštava Njujork tajms.

Prema pisanju novina, organizacija Kaskadija demokratska akcija sa sedištem u Sijetlu priprema referendume u Vašingtonu i Oregonu za osnivanje nezavisne nacije Kaskadija i otcepljenje od SAD 2028. godine, osim ako se odnosi sa saveznom vladom do tada ne poboljšaju.

Aktivisti u Teksasu i Kaliforniji takođe se proaktivno zalažu za nezavisnost, napominju novine.

U oktobru će stanovnici kanadske provincije Alberta glasati o otcepljenju od Kanade, dodaje se.

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