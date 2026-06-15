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Na pitanje o najboljem američkom savezniku u Južnoj Americi navela je dve države koje se uopšte ne nalaze na tom kontinentu.

Kada ju je Van Susteren pitala ko je najbolji prijatelj SAD u Južnoj Americi, Noem je odgovorila: "Mnogo smo sarađivali sa El Salvadorom... Kostarika je bila fantastična."

Međutim, obe pomenute države, El Salvador i Kostarika, nalaze se u Srednjoj, a ne u Južnoj Americi.

Podsetimo, Kristi Noem je republikanska političarka, bivša guvernerka Južne Dakote i bivša ministarka državne bezbednosti SAD, koja je među kritičarima dobila nadimak "ICE Barbika" zbog čestih medijskih pojavljivanja uz agente imigracione službe ICE tokom racija i deportacija.

Kristi Noem Foto: Evan Vucci/AP, Printskrin Youtube, x

Tramp ju je početkom marta 2026. smenio sa mesta ministarke državne bezbednosti posle višednevnih saslušanja u Kongresu i niza kontroverzi koje su pratile njen mandat, uključujući kritike zbog trošenja javnog novca, vođenja resora i navodne veze sa dugogodišnjim Trampovim saradnikom Korijem Levandovskim.

Kristi Noem, američka ministarka za unutrašnju bezbednost Foto: Kerem Yücel/Minnesota Public Radio, EPA/Michael Reynolds, AP/Alex Brandon

Posle smene prebačena je na novu dužnost specijalne izaslanice za program "Štit Amerika".

(Kurir.rs/Index.hr)

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