"ICE BARBIKA" SE OBRUKALA U EMISIJI UŽIVO! Bivša Trampova ministarka ne zna elementarne stvari iz geografije! (FOTO/VIDEO)
Na pitanje o najboljem američkom savezniku u Južnoj Americi navela je dve države koje se uopšte ne nalaze na tom kontinentu.
Kada ju je Van Susteren pitala ko je najbolji prijatelj SAD u Južnoj Americi, Noem je odgovorila: "Mnogo smo sarađivali sa El Salvadorom... Kostarika je bila fantastična."
Međutim, obe pomenute države, El Salvador i Kostarika, nalaze se u Srednjoj, a ne u Južnoj Americi.
Podsetimo, Kristi Noem je republikanska političarka, bivša guvernerka Južne Dakote i bivša ministarka državne bezbednosti SAD, koja je među kritičarima dobila nadimak "ICE Barbika" zbog čestih medijskih pojavljivanja uz agente imigracione službe ICE tokom racija i deportacija.
Tramp ju je početkom marta 2026. smenio sa mesta ministarke državne bezbednosti posle višednevnih saslušanja u Kongresu i niza kontroverzi koje su pratile njen mandat, uključujući kritike zbog trošenja javnog novca, vođenja resora i navodne veze sa dugogodišnjim Trampovim saradnikom Korijem Levandovskim.
Posle smene prebačena je na novu dužnost specijalne izaslanice za program "Štit Amerika".
(Kurir.rs/Index.hr)