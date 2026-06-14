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Britanski krajnje desničarski aktivista Tomi Robinson naveo je na društvenim mrežama da je juče bio zadržan na londonskom aerodromu "skoro tri sata". On je takođe rekao da mu je policija oduzela mobilni telefon i pozvao je svoje pristalice da doniraju novac za njegovu pravnu odbranu.

1/3 Vidi galeriju Tomi Robinson Foto: Harry Murray/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, Lab Mo / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Tvrdi da je zadržan na osnovu Člana 3 Zakona o borbi protiv terorizma i bezbednosti granica iz 2019. godine. Taj zakon daje policiji za borbu protiv terorizma ovlašćenja da na granicama Ujedinjenog Kraljevstva zaustavlja, ispituje i pretresa putnike.

Posle toga službenici mogu da utvrde da li je osoba učestvovala u aktivnostima neprijateljske strane države. Sve se događa samo nekoliko dana nakon što je Robinson, čije je pravo ime Stiven Džeksli Lenon, otputovao u Rusiju gde se sastao sa Erolom Maskom.

Bivši lider organizacije EDL objavio je u ponedeljak uveče video-snimak na kojem se njih dvojica nalaze u hotelu Metropol u Moskvi.

- Idemo da napravimo malo problema - rekao je Robinson u snimku.

Na pitanje lista "Gardijan" zašto je otputovao u Rusiju, Robinson je hvalio njenu "lepotu" i rekao da ona "nije neprijatelj Britanije".

- Došao sam da vidim kako je ova zemlja uspela da krene pravim putem i da vidim lepotu civilizovanog društva ovde. Rusija nije neprijatelj Britanije. Taj narativ je odavno prirodno umro. Postoje ljudi kojima odgovara da predstavljaju Rusiju kao neprijatelja, ali im se danas svi smeju - rekao je on.

U međuvremenu, Erol Mask je navodno prisustvovao ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Prema navodima medija, forumu je prisustvovao i Endru Tejt.

Robinson je ranije oslobođen optužbi za prekršaj povezan sa zakonima o terorizmu nakon što je prošlog jula zaustavljen u srebrnom bentliju kod tunela ispod Lamanša u Folkstonu. Kod sebe je imao 13.000 funti i 1.900 evra, a tvrdio je da putuje za Benidorm.

Kada su policajci zatražili PIN kod njegovog telefona zbog sumnji koje je izazvalo njegovo "ponašanje", Robinson je odgovorio:

- Nema šanse, druže. Izgledate kao kreteni, tako da ga nećete dobiti.