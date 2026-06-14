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Iranje pristao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje prema nacrtu memoranduma o razumevanju između iranskog rukovodstva i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je visoki iranski zvaničnik za agenciju Rojters.

Detalji o tome šta će biti sa postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranijuma biće predmet razgovora tokom narednih 60 dana nakon postizanja početnog sporazuma, dodao je zvaničnik. Iran insistira da se razblaživanje nuklearnog materijala obavi unutar zemlje i pod njegovom kontrolom.

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Oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine

Prema njegovim rečima, SAD su pristale da privremeno ukinu sankcije na iranski izvoz nafte, kako bi Iran mogao da prodaje naftu i zadrži prihode ostvarene tom prodajom.

Kao što je prethodnih dana najavljivano, ključni deo sporazuma trebalo bi da bude i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza od strane Irana, kao i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka.

Rojters navodi i da je isti zvaničnik rekao da nacrt sporazuma predviđa oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine.

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Glavne tačke sporazuma

Prema navodima izvora, nacrt sporazuma sadrži sledeće tačke:

- Iran odmah ponovo otvara Ormuski moreuz za sva komercijalna plovila, dok SAD ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka.

- SAD se obavezuju da neće uvoditi nove sankcije Iranu dok se ne postigne konačan sporazum.

- SAD privremeno ukidaju sankcije na iransku naftu, omogućavajući Teheranu da prodaje naftu i prima prihode od te prodaje.

- SAD pristaju da oslobode 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući direktne novčane transfere, saradnju regionalnih država i kreditne linije.

- Teheran se obavezuje da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje.

- Teheran pristaje da zadrži postojeće stanje svog nuklearnog programa do postizanja konačnog sporazuma, uključujući obustavu daljeg obogaćivanja uranijuma i neširenje nuklearnih postrojenja.

- SAD prihvataju da Iran razblaži svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma unutar zemlje, a mehanizam za to biće dogovoren u roku od 60 dana.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

U pitanju je isključivo iranska verzija predloženog sporazuma