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Dramatični snimci prikazuju trenutak kada su britanski kraljevski marinci upali na ruski tanker za prevoz nafte iz takozvane "flote iz senke", a britanski premijer Kir Starmerje poručio da Putinovi saveznici više "ne mogu da se kriju".

Video koji je objavilo britansko Ministarstvo odbrane prikazuje britanske snage kako se ukrcavaju na brod tokom, kako je opisano, "prve operacije te vrste", koja je trajala šest sati u vodama Lamanša u ranim jutarnjim časovima.

Kao odgovor na zaplene takvih plovila, ruski predsednik Vladimir Putin navodno je zapretio da bi tankeri ubuduće mogli da budu opremljeni eksplozivom i da izazovu razorne eksplozije ukoliko britanske snage nastave da ih love i zaplenjuju.

Ruska "flota iz senke", sastavljena od starijih i loše održavanih brodova i tankera, koristi se za transport nafte uprkos međunarodnim sankcijama.

1/10 Vidi galeriju Britanski komandosi upadaju na ruski tanker "flote iz senke" u Lamanšu Foto: screenshot Ministry of Defence

Da bi izbegli otkrivanje, takvi brodovi isključuju sisteme za praćenje, falsifikuju podatke o lokaciji i obavljaju pretovar nafte sa broda na brod na otvorenom moru kako bi prikrili njeno poreklo.

Komandosima Kraljevskih marinaca pridružili su se posebno obučeni službenici britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA) tokom upada na sankcionisani tanker.

Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da će ruski brod "Smirtos" biti premešten i usidren uz južnu obalu Engleske.

Sve se događa nakon što je Starmer prošle nedelje odbacio optužbe da štedi na britanskoj vojsci, nakon što je dvoje ministara odbrane napustilo njegovu vladu, kako tvrde, nezadovoljni nedovoljnim finansiranjem oružanih snaga.

U operaciji su korišćeni vazduhoplovi Pomorske vazduhoplovne grupe, uključujući helikoptere "činok", "merlin" Mk4 i "vajldket", kao i izviđački avion P-8. Ratni brodovi HMS "Saterlend" i HMS "Ledburi" takođe su upućeni da presretnu tanker u Lamanšu.