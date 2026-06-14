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Ukrajinska obaveštajna služba presrela je poverljive interne dokumente o anketama i prognozama, prvobitno namenjene najvišim nivoima ruske vlade, otkrivajući da je Kremlj sve više zabrinut za sopstvenu unutrašnju stabilnost.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na Telegramu pokazao unutrašnje projekcije ruske države koje pokazuju domaći ugled ruskog predsednika Vladimira Putina dok se zemlja približava ključnoj političkoj prekretnici.

Procurele prognoze

Presretnuti dokumenti pružaju poverljivu procenu raspoloženja ruskog javnog mnjenja uoči zakazanih parlamentarnih izbora.

- Takozvani prognozni indikatori nezadovoljstva Rusa Putinom nastaviće stalno da rastu. On je već počeo da se navikava na ideju da se rast nezadovoljstva ne može zaustaviti i da se ovaj indikator neće 'stabilizovati' pre septembra, kada su u Rusiji zakazani parlamentarni izbori - izjavio je Zelenski.

Prema podacima koje je dobio Kijev, interni ruski analitičari predviđaju da će do 20. septembra 2026. godine 55% ruskog stanovništva odobravati Putinove postupke, dok će 33% eksplicitno izraziti neodobravanje, ostavljajući preostalih 12% neodlučnim ili će spadati u druge kategorije.

Foto: X printscreen

Pored predsedničkih izbora, vladajuća stranka Jedinstvena Rusija doživljava krizu poverenja.

Obaveštajni izveštaji beleže "stalan trend pada" podrške vladajućoj frakciji. Shodno tome, analitičari Kremlja priznaju da će održavanje Državne dume zahtevati „znatno više falsifikata“ nego u prethodnim izbornim ciklusima.

Štaviše, dokumenti detaljno navode značajan i merljiv porast "protestnog raspoloženja" u različitim ruskim regionima.

Dronovi, gubici i letnje krize

Zelenski je istakao jednu napomenu u vezi sa presretnutim podacima: ove projekcije su izračunate pre nego što je uračunata vojna i ekonomska realnost tekućeg leta.

- Smatramo da ovi izveštaji čak ne uzimaju u obzir ni potencijalne događaje iz juna, jula i avgusta, koji ne mogu a da dodatno ne utiču na situaciju u Rusiji - istakao je predsednik.

Foto: X printscreen



Putin je 12. juna potpisao izvršni dekret kojim se proširuje zvanična brojnost osoblja Oružanih snaga Rusije, dodajući hiljade pripadnika aktivnoj službi.

Ovo označava drugo administrativno proširenje u poslednja četiri meseca, koje funkcioniše kao "puzava mobilizacija" kako bi se nadoknadili gubici na frontu.

Tokom nedavnog događaja povodom Dana Rusije, koji je značajno premešten u zatvoreni prostor van Crvenog trga, Putin je priznao da ukrajinski dronovi izazivaju ozbiljne, svakodnevne probleme ruskim trupama i logistici.

Ruski vojnici su se otvoreno žalili Putinu na svoju nemogućnost da se suprotstave ukrajinskim bespilotnim letelicama koristeći Starlink i napredne frekvencije.

Pošto napadi dronova ometaju domaće rafinerije nafte i vojnu logistiku, rat više nije tajni problem na bojnom polju skriven od ruske javnosti.

Gurajući se ka tački preloma

Zelenski je napomenuo da su javni i privatni predlozi Kijeva za dostojanstven mir naišli samo na udvostručenje retorike Kremlja o invaziji.

Međutim, Ukrajina veruje da interni brojevi govore pravu priču. Zelenski je uveravao da će kinetički i ekonomski pritisak na Rusiju samo eskalirati tokom leta, što će neizbežno dovesti do toga da Putinova ocena odobravanja bude još niža do jeseni.

- Unutrašnja ruska situacija trebalo bi da ih ubedi u suprotno: da je mir potreban - zaključio je Zelenski.