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Glavni iranski pregovarač i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bagar Kalibaf izjavio je danas da izraelski napadi u južnom delu Bejruta pokazuju da Sjedinjene Američke Države (SAD) nemaju ni volju i kapacitet da sprovedu svoje obaveze.

- Davanjem zelenog svetla (jevrejskoj državi) ne možete dobiti nikakve ustupke... Ako nemate ni volju ni kapacitet da ispunite svoje obaveze, nemoguće je govoriti o nastavku pravog puta ka miru - napisao je Kalibaf na društvenoj mreži Iks (X).

Izraelska vojska danas je saopštila da je započela napade na Bejrut i da gađa infrastrukturu pokreta Hezbolah, koji ima podršku Irana.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu da će SAD danas sa Iranom potpisati sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku i da se odmah posle toga predviđa otvoranje Ormuskog moreuza.

Tu informaciju Teheran nije ni u subotu ni danas potvrdio.