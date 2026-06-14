ZELENSKI LIKUJE NAKON DRAME U LAMANŠU! Britanski specijalci upali na ruski tanker, ukrajinski predsednik traži od Evrope HITNE MERE za Moskvu (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Velikoj Britaniji na presretanju ruskog tankera za naftu iz "flote iz senke" u Lamanšu, opisujući taj postupak kao "važan korak".
- Oholost Rusije, podstaknuta prihodima od nafte i gasa, utrla je put ovom ratu i svaka odluka partnera koja lišava Rusiju novca takođe ograničava sam taj rat - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks, lično zahvalivši britanskom premijeru Kiru Starmeru i "svim Britancima".
Zelenski je istakao da Evropa hitno treba da preduzme zakonodavne korake kako bi omogućila ne samo zadržavanje tankera i ograničenja isporuka nafte, već i konfiskovanje nafte koju oni prevoze.
"To će svakako pomoći da se mir približi", zaključio je predsednik Ukrajine.
Britanski premijer o akciji
Britanski kraljevski marinci upali su na tanker za prevoz nafte povezan sa takozvanom ruskom "flotom iz senke" tokom šestosatne operacije u Lamanšu.
U akciji su učestvovali i službenici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA), a britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će tanker "Smirtos" biti premešten i usidren uz južnu obalu Engleske.
"Flota iz senke" obuhvata tankere koji se koriste za transport ruske nafte uprkos međunarodnim sankcijama.
U ranim jutarnjim časovima naredio sam našim oružanim snagama da presretnu tanker "flote iz senke" koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš.Ova uspešna operacija predstavlja još jedan udarac Rusiji i podseća sve one koji pomažu Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se kriju. Želim da zahvalim svima koji su učestvovali, uključujući naše oružane snage i pripadnike policijskih i bezbednosnih službi koji štite ovu zemlju 24 sata dnevno, 365 dana u godini - napisao je na Iksu britanski premijer Kir Starmer.
(Kurir.rs/Sun)