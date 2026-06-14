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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Velikoj Britaniji na presretanju ruskog tankera za naftu iz "flote iz senke" u Lamanšu, opisujući taj postupak kao "važan korak".

- Oholost Rusije, podstaknuta prihodima od nafte i gasa, utrla je put ovom ratu i svaka odluka partnera koja lišava Rusiju novca takođe ograničava sam taj rat - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks, lično zahvalivši britanskom premijeru Kiru Starmeru i "svim Britancima".

Zelenski je istakao da Evropa hitno treba da preduzme zakonodavne korake kako bi omogućila ne samo zadržavanje tankera i ograničenja isporuka nafte, već i konfiskovanje nafte koju oni prevoze.

"To će svakako pomoći da se mir približi", zaključio je predsednik Ukrajine.

1/10 Vidi galeriju Britanski komandosi upadaju na ruski tanker "flote iz senke" u Lamanšu Foto: screenshot Ministry of Defence

Britanski premijer o akciji

Britanski kraljevski marinci upali su na tanker za prevoz nafte povezan sa takozvanom ruskom "flotom iz senke" tokom šestosatne operacije u Lamanšu.

U akciji su učestvovali i službenici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA), a britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će tanker "Smirtos" biti premešten i usidren uz južnu obalu Engleske.

"Flota iz senke" obuhvata tankere koji se koriste za transport ruske nafte uprkos međunarodnim sankcijama.

U ranim jutarnjim časovima naredio sam našim oružanim snagama da presretnu tanker "flote iz senke" koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš.Ova uspešna operacija predstavlja još jedan udarac Rusiji i podseća sve one koji pomažu Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se kriju. Želim da zahvalim svima koji su učestvovali, uključujući naše oružane snage i pripadnike policijskih i bezbednosnih službi koji štite ovu zemlju 24 sata dnevno, 365 dana u godini - napisao je na Iksu britanski premijer Kir Starmer.