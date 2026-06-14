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Američki predsednik Donald Tramp rekao je da izraelski napad na Bejrut ranije u nedelju "nije trebalo da se dogodi" i pozvao da se ne uništi mogućnost postizanja sporazuma.

"Pogotovo ne na poseban dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma sa Iranom", napisao je Tramp na Truth Social-u, koji je prethodno najavio postizanje okvirnog sporazuma sa Iranom za danas.

Tramp tvrdi da Izrael ima "pravo da se brani", ali je napad na koji je odgovorio bio "veoma mali i besmislen".

Dodao je da su Sjedinjene Države i Iran "veoma blizu zaključivanja sporazuma koji će doneti mir regionu, uključujući Liban" i da "sve strane treba da se povuku".

Tramp je takođe napisao da više ne bi trebalo da bude napada Izraela, kao ni "bilo koje druge strane", i dodao da bi ovo mogao biti "početak dugog i lepog mira".

"Nemojmo to da upropastimo!", rekao je.

Zamenik načelnika Centralne komande Irana, Hatam el-Anbi, izjavio je u nedelju da izraelski "zločini" u južnim predgrađima libanske prestonice neće proći nekažnjeno, javili su iranski državni mediji.

Mohamad Džafar Asadi je ovo rekao nakon izraelskih napada na južna predgrađa Bejruta, za koje Izrael tvrdi da su usmereni na proiransku miliciju Hezbolah.

Takođe, glavni iranski pregovarač je u nedelju optužio Sjedinjene Države da nisu ispunile svoja obećanja, nakon izraelskih napada, za koje je rekao da su ugrozili pregovore između Teherana i Vašingtona, piše francuski AFP.

"Izraelska agresija" na južna predgrađa libanske prestonice „još jednom je pokazala da Sjedinjenim Državama nedostaje volja ili sposobnost da ispune svoja obećanja“, požalio se Mohamad Bager Galibaf.

Tri osobe su poginule u nedelju u izraelskom vazdušnom napadu na južna predgrađa Bejruta, drugom takvom napadu za nedelju dana, za koji je Izrael rekao da je bio odmazda za napade Hezbolaha u severnom Libanu.

Iran uslovljava svaki sporazum sa SAD potpunim prekidom vatre, uključujući i onaj u Libanu.