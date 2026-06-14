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Devojka koja je stradala u užasnom incidentu tokom bandži džampinga u Brazilu podelila je jezivu poslednju objavu na društvenim mrežama neposredno pre skoka, dok u javnosti rastu pozivi na hapšenje muškaraca koji su pobegli nakon što su je bacili sa mosta.

Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21) viđena je na uznemirujućem snimku koji kruži internetom kako je u subotu bacaju sa "Mosta skeleta" u Limeiri, Sao Paulo, nakon čega je pala i poginula.

Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21), devojka koja je poginula prilikom bandži džampinga u Brazilu Foto: Društvene Mreže

Na snimku se vidi da je mlada žena bila opremljena kacigom i činilo se da nosi sigurnosni pojas, ali je bila potpuno nepovezana sa mostom ili bandži užetom. Nosila su je dvojica radnika - jedan ju je držao za noge, a drugi za torzo dok je bila u pozi Supermena – pre nego što su je bacili preko ivice.

Hapšenja i bekstvo sa lica mesta

Brazilskа vojna policija saopštila je lokalnim medijima da su dvojica muškaraca pobegla sa lica mesta ubrzo nakon što je šokirana grupa koja je stajala na mostu shvatila šta se dogodilo, preneo je O Globo.

Ukupno je uhapšeno šest osoba nakon što su dvojica begunaca locirana helikopterom u šumovitom području. Trojica uhapšenih na licu mesta optuženi su za ubistvo sa eventualnim umišljajem, preneo je G1.

Samo nekoliko trenutaka pre nego što je pala u smrt sa visine od oko 40 metara, mlada devojka poreklom iz Žandire objavila je priču na svom Instagram profilu, pokazujući narukvice za skok i pomenuti most.

Ispod fotografije, Rodriges de Freitas je napisala:

"Ko je bila ta luda osoba koja mi je dozvolila da dođem i skočim s mosta?"

Na snimku se čuje kako očevici panično viču: "Uže, ljudi, uže!", u trenutku kada su je zaposleni pustili iz ruku.

Svedočanstva očevidaca i panika

Igor Diniz, koji se u trenutku incidenta nalazio na mostu, rekao je za EPTV da je nakon pada devojke među posmatračima zavladala opšta panika.

"Bilo je mnogo ljudi tamo - ne samo nekoliko. Mnogo ljudi je bilo na lokaciji. Bilo je i dece koja su videla šta se dogodilo“, rekao je on. „Neka od dece imala su samo šest godina. Bila je to veoma potresna scena. Ljudi su paničili. Neki koji su bili dalje pozadi uzeli su svoje stvari i odmah počeli da odlaze".

Prema navodima medija, uhapšeni osumnjičeni radnici imaju 42 i 27 godina, dok je treći 32-godišnji civilni vatrogasac. Vojna policija je za O Globo izjavila da oprema uopšte nije bila pravilno učvršćena, što je uzrokovalo pad. Hitna pomoć je na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt, nakon čega je telo prevezeno u Institut za sudsku medicinu.

Policijska inspektorka Andrea Dantas Levi izjavila je da firma koja je organizovala ovu ekstremnu aktivnost nije imala nikakvu dozvolu za rad na tom mestu.

"Na kraju su organizovali ovaj događaj i ova tragedija se dogodila, prema mom mišljenju, zbog potpunog propusta u proveri i nadzoru postavljanja užeta na žrtvu pre skoka", rekla je Levi.

Pravni timovi osumnjičenih izjavili su za G1 da su radnici bili veoma iskusni i da je ovo prvi smrtni slučaj ove kompanije posle mnogo godina. Prema navodima medija, trojica uhapšenih radnika nisu znali da navedu razlog za ovu nemarnu grešku, niti zašto nisu obavljene konačne bezbednosne provere.

Oproštaj od mlade devojke

Marija Eduarda je nedavno diplomirala na smeru za fizičko vaspitanje i sportski menadžment. Na društvenim mrežama je redovno delila sadržaj o svojim strastima - fizičkoj aktivnosti, avanturama i boravku u prirodi.

Fitnes centar u kojem je radila, objavio je emotivno saopštenje:

"Danas smo se oprostili od veoma posebne osobe za našu porodicu... Marija Eduarda je ostavila neizbrisiv trag kroz posvećenost, naklonost, radost i poštovanje sa kojim se odnosila prema svima oko sebe. Tvoje prisustvo je osvetljavalo prostorije, a sećanje na tebe ostaće zauvek u našim srcima. Počivaj u miru, Marija Eduarda".

Teretana je nakon toga obustavila sve aktivnosti u znak žalosti i poštovanja prema nastradaloj devojci.