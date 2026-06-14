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Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je danas u Ženevi, na poziv koalicije No-G7 uoči samita lidera Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta G7 koji počinje sutra u Francuskoj u Evijanu Le Benu, blizu granice sa Švajcarskom.

Povorka, koja je okupila raznoliku masu od nekoliko hiljada ljudi na vrućini, krenula je ubrzo posle 15:30 sa obale Ženevskog jezera, skandirajući antikapitalističke, propalestinske, feminističke, klimatske i prokurdske slogane, preneli su francuski mediji.

Na začelju povorke bio je automobil sa džinovskom karikaturom američkog predsednika Donalda Trampa, sa crvenom bojom koja simboliše krv, a kaplje iz očiju i usta.

Foto: Martial Trezzini/Keystone

Koalicija No-G7, koja se sastoji od oko 200 udruženja, organizacija i sindikata, pozvala je na "međunarodni odgovor" na politike koje promoviše G7 i osudila "fašizam i imperijalizam" te grupe.

Samit, koji se održava od ponedeljka do srede, tradicionalno okuplja lidere SAD, Velike Britanije, Kanade, Nemačke, Italije, Japana i Francuske, kao i Evropske unije.

Posle sastanka sa indijskim premijerom Narendrom Modijem u danas Nici, očekuje se da će francuski predsednik Emanuel Makron večeras doći u Evijan, gde bi američki predsednik trebalo da stigne sutra.