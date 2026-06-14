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Policija Rumunije je u subotu 13. juna u Dunavu pronašla telo poznatog kriminalca Romika Katalija (55) nakon što se čamac prevrnuo, piše "Observator". Sa njim je u čamcu bio muškarac koji je uspeo da se spasi, ali ga policija zasad nije locirala.

Nestanak Katalija je prijavila njegova venčana supruga, a on je sa muškarcem uzeo čamac u subotu u ranim jutarnjim časovima.

Ronioci su za njima tragali tri sata i pronašli su telo Katalija.

Slučajni prolaznici su uočili telo kako pluta u vodi i odmah su prijavili policiji. Sumnja se na infarkt s obzirom da je taj deo Dunava i dalje vrlo hladan.

"Nakon što se brod prevrnuo, muškarac nije uspeo da ispliva i njegova žena je hitno pozvala policiju jer se nije javljao. Ronioci su tragali za njim tri sata u Dunavu dok ga konačno nisu našli.

U 11.35 časova su prolaznici primetili telo u vodi. Kada su ronioci izvukli telo, ono je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti", otkrio je novinar pomenutog portala.

Ko je Romika Katali?

Romika Katali bio je poznato ime u podzemlju Rumunije. Vodio je kriminalnu grupu iz grada Braila sve dok nije završio u zatvoru nakon čega je postao frizer.