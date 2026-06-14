Slušaj vest

Bivši izraelski premijer Ehud Barak pozvao je na smenu premijera Benjamina Netanjahua "štapovima i kamenjem" ako pokuša da potkopa predstojeće opšte izbore.

Barak, koji je bio na čelu izraelske vlade od 1999. do 2001. godine, dao je ove izjave u današnjem intervjuu za izraelski javni servis KAN.

"Bojim se da bi Netanjahu mogao da pokuša da sabotira izbore, a to može da uradi veoma lako", rekao je Barak.

"Ako pokuša to da uradi, nećemo imati drugog izbora nego da ga uklonimo štapovima i kamenjem".

Bivši premijer Izraela Ehud Barak Foto: EPA/Abir Sultan

Barak tvrdi da bi Netanjahu mogao da izazove sabotažu pokretanjem vojnih operacija u Libanu, što bi izazvalo odmazdu Hezbolaha i Irana.

"Netanjahu želi beskrajni rat jer razume da bi okončanje rata ubrzalo njegovo suđenje", rekao je Barak, dodajući da je premijer već opstruisao sporazume o razmeni zatvorenika sa Hamasom i blokirao napredak u pregovorima o Libanu.

Netanjahu je na čelu aktuelne vlade od kraja decembra 2022. godine, a njegova koalicija se naširoko opisuje kao najdesničarskija u istoriji Izraela.

Trenutni mandat Kneseta ističe u oktobru 2026. godine, a izbori se očekuju u septembru ili oktobru. Netanjahu se u Izraelu sudi po optužbama za korupciju, a Međunarodni krivični sud (MKS) ga traži od 2024. godine po optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Gazi.

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Oštro kritikovao sporazum između SAD i Irana

Barak je takođe oštro kritikovao nacrt sporazuma između SAD i Irana.

"Jednom rečju - loše. U dve reči - veoma loše", prokomentarisao je.

Upozorio je da Izrael plaća cenu za Netanjahuovu "aroganciju i nedostatak vizije“.

Dodao je da sporazum koji se razmatra zapravo nije sporazum, već memorandum o razumevanju koji se ne bavi pitanjem balističkih raketa ili iranskih saveznika u regionu. Barak je ocenio da nijedan od ciljeva rata protiv Irana nije postignut.

Oštre reakcije Likuda

Barakove izjave su odmah izazvale osudu Netanjahuovih saveznika. Boaz Bizmut, poslanik Likuda i predsednik Knesetovog odbora za spoljne poslove i odbranu, zatražio je pokretanje krivične istrage protiv Baraka zbog, kako je naveo, legitimizacije nasilja nad premijerom.

"Trebalo bi ga poslati kod psihijatra, a ako se utvrdi da je mentalno zdrav, odmah treba pokrenuti krivičnu istragu protiv njega“, objavio je Bizmut na društvenoj mreži X.

Tenzije između SAD, Izraela i Irana

U međuvremenu, dok je američki predsednik Donald Tramp rekao da će sporazum sa Iranom o otvaranju Ormuskog moreuza biti potpisan u nedelju, Teheran je osporio taj vremenski okvir, rekavši da bi potpisivanje moglo da se dogodi u narednim danima.