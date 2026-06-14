"UKLONIĆEMO GA ŠTAPOVIMA I KAMENJEM" Bivši premijer Izraela osuo paljbu po Netanjahuu: "Hoće beskrajni rat da ne bi bio OSUĐEN"
Bivši izraelski premijer Ehud Barak pozvao je na smenu premijera Benjamina Netanjahua "štapovima i kamenjem" ako pokuša da potkopa predstojeće opšte izbore.
Barak, koji je bio na čelu izraelske vlade od 1999. do 2001. godine, dao je ove izjave u današnjem intervjuu za izraelski javni servis KAN.
"Bojim se da bi Netanjahu mogao da pokuša da sabotira izbore, a to može da uradi veoma lako", rekao je Barak.
"Ako pokuša to da uradi, nećemo imati drugog izbora nego da ga uklonimo štapovima i kamenjem".
Barak tvrdi da bi Netanjahu mogao da izazove sabotažu pokretanjem vojnih operacija u Libanu, što bi izazvalo odmazdu Hezbolaha i Irana.
"Netanjahu želi beskrajni rat jer razume da bi okončanje rata ubrzalo njegovo suđenje", rekao je Barak, dodajući da je premijer već opstruisao sporazume o razmeni zatvorenika sa Hamasom i blokirao napredak u pregovorima o Libanu.
Netanjahu je na čelu aktuelne vlade od kraja decembra 2022. godine, a njegova koalicija se naširoko opisuje kao najdesničarskija u istoriji Izraela.
Trenutni mandat Kneseta ističe u oktobru 2026. godine, a izbori se očekuju u septembru ili oktobru. Netanjahu se u Izraelu sudi po optužbama za korupciju, a Međunarodni krivični sud (MKS) ga traži od 2024. godine po optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Gazi.
Oštro kritikovao sporazum između SAD i Irana
Barak je takođe oštro kritikovao nacrt sporazuma između SAD i Irana.
"Jednom rečju - loše. U dve reči - veoma loše", prokomentarisao je.
Upozorio je da Izrael plaća cenu za Netanjahuovu "aroganciju i nedostatak vizije“.
Dodao je da sporazum koji se razmatra zapravo nije sporazum, već memorandum o razumevanju koji se ne bavi pitanjem balističkih raketa ili iranskih saveznika u regionu. Barak je ocenio da nijedan od ciljeva rata protiv Irana nije postignut.
Oštre reakcije Likuda
Barakove izjave su odmah izazvale osudu Netanjahuovih saveznika. Boaz Bizmut, poslanik Likuda i predsednik Knesetovog odbora za spoljne poslove i odbranu, zatražio je pokretanje krivične istrage protiv Baraka zbog, kako je naveo, legitimizacije nasilja nad premijerom.
"Trebalo bi ga poslati kod psihijatra, a ako se utvrdi da je mentalno zdrav, odmah treba pokrenuti krivičnu istragu protiv njega“, objavio je Bizmut na društvenoj mreži X.
Tenzije između SAD, Izraela i Irana
U međuvremenu, dok je američki predsednik Donald Tramp rekao da će sporazum sa Iranom o otvaranju Ormuskog moreuza biti potpisan u nedelju, Teheran je osporio taj vremenski okvir, rekavši da bi potpisivanje moglo da se dogodi u narednim danima.
Napori da se okonča rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara se nastavljaju, a prekid vatre, uz posredovanje Pakistana, na snazi je od 8. aprila.
(Kurir.rs/Indeks)