Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je danas predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu 80. rođendan tokom telefonskog razgovora, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Ruski predsednik nije krio svoje poštovanje prema borbenim kvalitetima Donalda Trampa, njegovoj sposobnosti da podnese udarce, uspešno savlada prepreke i istrajno teži ka svojim ciljevima" rekao je on.

"Razgovor je bio neformalan i trajao je oko sat vremena. Tramp je bio dirnut čestitkama i napomenuo je da je Putin prvi strani šef države koji je pozvao Belu kuću", dodao je Ušakov.

Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima, predstojećoj poseti specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta američkog predsednika Džareda Kušnera Rusiji, kao i o sukobu u Ukrajini.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia





"Tramp je još jednom naglasio potrebu za okončanjem vojnih akcija. Izjavio je da je spreman da utiče i na svoje evropske partnere i na Kijev, uključujući i tokom predstojećih kontakata na samitu G7", rekao je portparol Kremlja.

Putin i Tramp su takođe istakli da nedavni udari ukrajinskih oružanih snaga na civilne mete u Rusiji ometaju mirovni proces.

Njih dvojica su takođe razgovarali o situaciji oko Irana. Šef Bele kuće je izjavio da je dogovor sa Teheranom blizu, ali da je put do njega bio trnovit.



"Izrazili smo zadovoljstvo što je sukob, koji je imao potencijal da zapali ceo region i šire, očigledno obuzdan", rekao je Ušakov.

Razgovor između ruskog i američkog lidera bio je 13. od Trampovog izbora na drugi mandat za predsednika SAD. Prethodno su razgovarali telefonom 29. aprila.

U svom telegramu čestitke, Putin je izrazio uverenje da zajedno mogu obnoviti odnose između Moskve i Vašingtona i značajno doprineti globalnoj bezbednosti. Takođe je nazvao Trampa briljantnom i izvanrednom osobom i političarem.

1/17 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Tramp razgovarao i sa Zelenskim

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarali su danas telefonom o nizu tema, uključujući diplomatske napore i mogućnosti za postizanje mira u Ukrajini, saopštio je savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije Dmitro Litvin.

Litvin je, kako prenosi Ukrinform, novinarima rekao da je razgovor dvojice lidera trajao između 30 i 35 minuta i da je bio sadržajan.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Da, razgovarali su. Razgovor je bio prilično sadržajan - o svemu, od rođendanskih čestitki do diplomatije i pitanja rata i mira - rekao je Litvin.

On je dodao da se očekuje da detalji razgovora budu objavljeni naknadno.

Prema navodima ukrajinskih izvora, evropski lideri nameravaju da iskoriste svoje sastanke sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na samitu G7 u Francuskoj sledeće nedelje kako bi ga angažovali u planovima za olakšavanje novih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine.