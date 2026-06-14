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Američki mediji su objavili da su pilot i 11 padobranaca poginuli nakon što se privatni avion srušio u Misuriju u SAD u nedelju ujutru.

Avion se srušio ubrzo nakon poletanja u 11:30 časova, rekao je portparol Agencije za upravljanje vanrednim situacijama okruga Bejts za Foks4.

Avion je poleteo sa aerodroma Batler Memorijal, a zatim se vratio iz nepoznatog razloga pre nego što se srušio blizu autoputa.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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