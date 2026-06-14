Prema prvim informacijama, nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a službe prate situaciju
Potres
ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Potres jačine 5,2 stepena Rihtera zabeležen u ovom delu zemlje!
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Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u 20.17 časova, na području jugoistočne Grčke.
Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.797 i dužine 21.620, tačnije 20 km od Pilosa.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 12.7 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs
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