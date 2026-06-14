TEHERAN NAJAVIO PAKLENU OSVETU ZBOG UDARA NA BEJRUT! "Liban je naš život, pregažena je crvena linija, nećemo tolerisati Izrael"
Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost, najviše bezbednosno telo zemlje, upozorio je danas na "neizbežan odgovor islamskih boraca" nakon izraelskog napada ranije danas na južna predgrađa Bejruta, uporište proiranskog pokreta Hezbolaha.
"Liban je naš život i kršenje crvenih linija Islamske Republike neće biti tolerisano", napisao je na društvenoj mreži Iks sekretar saveta Mohamed Bager Zolgadr.
Ebrahim Azizi, šef iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ebrahim Azizi rekao je danas da se priprema "jak odgovor" protiv Izraela.
"Zločin koji je danas počinila izraelska vojska u Bejrutu još jednom pokazao da su Sjedinjene Američke Države slabe i da im nedostaje kredibilitet, jer nisu ni sposobne da kontrolišu" Izrael, dodao je Azizi.
(Kurir.rs/Beta)