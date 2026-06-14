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Slovački predsednik Peter Pelegrini kritikovao je premijera Mađarske Petera Mađara zbog izjava o Slovačkoj, ocenjujući da takva retorika može da naruši odnose Bratislave i Budimpešte.

- Ovo je loša retorika - rekao je Pelegrini za televiziju Joj24, komentarišući izjave mađarskog premijera, koji je Slovačku nazivao "Gornjom Mađarskom".

Mađar, koji je posle parlamentarnih izbora i smene šesnaestogodišnje vlasti Viktora Orbana preuzeo mesto premijera Mađarske, u javnim nastupima koristio je termin koji u Slovačkoj izaziva oštre reakcije, jer se odnosi na istorijski naziv severnog dela nekadašnje Kraljevine Ugarske.

Mađar je položio zakletvu za premijera u maju, nakon pobede stranke Tisa na izborima.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Prema Pelegrinijevim rečima, takve formulacije ne doprinose dobrosusedskim odnosima, već mogu da proizvedu nepotrebnu napetost između dve zemlje. Slovački predsednik je naveo da se nada da izjave nisu date sa namerom da se izazove politički spor između Bratislave i Budimpešte.

On je ocenio da bi, pre nego o namernoj provokaciji, moglo biti reči o nedostatku političkog iskustva novog mađarskog premijera.

Istorijski termin "Gornja Mađarska", odnosno "Felvidek", u Slovačkoj se doživljava kao sporna odrednica, jer podseća na period pre raspada Austrougarske i Trijanonskog sporazuma, kada su se u okviru ugarskih zemalja nalazile teritorije današnje Slovačke, kao i delovi Hrvatske, Rumunije i Ukrajine.

Slične polemike između Pelegrinija i Mađara otvarane su i ranije, u kontekstu položaja mađarske manjine u Slovačkoj i rasprava o Benešovim dekretima.

Pelegrini je poručio da se odnosi dve susedne države ne smeju opterećivati istorijskim formulacijama koje u javnosti mogu biti shvaćene kao dovođenje u pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Slovačke.