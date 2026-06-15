Slušaj vest

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš oštro je osudio današnje izraelske napade na okolinu Bejruta

"Ti napadi su se dogodili uprkos primirju i u vreme kada bi Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran trebalo da postignu sporazum koji bi otvorio put mirnom rešenju ovog sukoba", rekao je Gutereš, preneli su francuski mediji.

Gutereš je pozvao "sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost u ovom ključnom trenutku" i izrazio nadu da će napori koje trenutno ulažu SAD i Iran biti uspešni.

(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaTEHERAN NAJAVIO PAKLENU OSVETU ZBOG UDARA NA BEJRUT! "Liban je naš život, pregažena je crvena linija, nećemo tolerisati Izrael"
izrael iran.jpg
PlanetaTRAMP BESAN NA IZRAEL! " Napad nije trebalo da se dogodi, nemojmo ovo da upropastimo!"
donald trump.jpg
PlanetaPUKLO PRE POTPISIVANJA?! Tramp obećao sporazum sa Iranom, a onda je usledio BRUTALAN ŠAMAR iz Teherana: "Nemaju ni volju ni kapacitet"
Donald Tramp.jpg
PlanetaTO SU RUSI NAJVIŠE NAPADALI I BOMBARDOVALI, KLJUČNO JE ZA NJIH: Pojačavaju se dejstva u Ukrajini i na Bliskom istoku, analiza u emisiji "Puls Srbije vikend"
rat u Ukrajini Zaporožje