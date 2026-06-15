Generalni sekretar UN Antonio Gutereš osudio današnje izraelske napade na okolinu Bejruta
Planeta
HITNO OGLAŠAVANJE ŠEFA UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka ISTORIJSKI DOGOVOR Amerike i Irana!
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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš oštro je osudio današnje izraelske napade na okolinu Bejruta.
"Ti napadi su se dogodili uprkos primirju i u vreme kada bi Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran trebalo da postignu sporazum koji bi otvorio put mirnom rešenju ovog sukoba", rekao je Gutereš, preneli su francuski mediji.
Gutereš je pozvao "sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost u ovom ključnom trenutku" i izrazio nadu da će napori koje trenutno ulažu SAD i Iran biti uspešni.
(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)
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