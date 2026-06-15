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Snažan zemljotres koji je pogodio Filipine pre šest dana i odneo najmanje 61 život podigao je morsko dno za čak dva metra, uzrokujući izbijanje korala i uništavanje morskog sveta, saopštilo je filipinsko ministarstvo zaštite životne sredine.

Nakon zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Rihterove skale koji je pogodio južno ostrvo Mindanao, najmanje 40 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, prema najnovijim podacima agencije za katastrofe, piše Gardijan.

Dva dana nakon zemljotresa, stanovnici su prvi prijavili geološki fenomen poznat kao "izdizanje obale", koji je na nekim mestima izazvao proširenje obale za čak 200 metara, saopštilo je danas Ministarstvo zaštite životne sredine.

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju potvrdio je da je kretanje Kotabatskog rova „izdiglo deo obala provincija Sarangani i Davao Oksidental, otkrivajući morsko dno koje je prvobitno bilo potopljeno“.

1/11 Vidi galeriju Zemljotres od 7,8 stepena Rihterove skale pogodio jug Filipina Foto: Ernesto Torres Jr/Ernesto Torres Jr, CERILO EBRANO/EPA

"Zabeležen je izdizanje od približno dva metra", dodaje se u saopštenju instituta za štampu. Kotabato rov, samo 50 kilometara od obale južnog Mindanaa, je područje česte seizmičke aktivnosti, a u januaru je tamo zabeležen "roj" hiljada uglavnom slabih zemljotresa.

"Još se ne može tačno reći kolika je šteta"

Tim poslat na lokaciju "otkrio je da su dugi delovi obale, koralni grebeni i koralovi morske trave sada izloženi", saopštilo je ministarstvo zaštite životne sredine. Zvaničnik je danas rekao agenciji Frans pres da, s obzirom na veličinu područja koje treba ispitati, još nije moguće tačno reći kolika je šteta nastala.

Slike koje je objavila regionalna kancelarija ministarstva pokazuju ogromne površine izloženih korala, prekrivenih mrtvim ribama i drugim morskim životom. „Otkriveni korali i koralovi morske trave počeli su da umiru.