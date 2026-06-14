ZELENSKI OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA LIDEROM SAD: "Poželeo sam predsedniku Trampu svaki uspeh"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o naporima da se okonča rat koji traje više od četiri godine, uoči samita G7 u Francuskoj ove nedelje.
Zelenski je na Telegramu napisao da je Trampu čestitao 80. rođendan i zahvalio mu se na pomoći Vašingtona tokom celog sukoba.
"Poželeo sam predsedniku Trampu svaki uspeh, pre svega, u njegovim naporima da okonča ruski rat protiv Ukrajine", rekao je Zelenski.
Uoči sastanka G7 u Evijan le Benu, gde se očekuje da će lideri u utorak razgovarati o ruskom ratu u Ukrajini, Zelenski je rekao da je sa Trampom razgovarao o stavu njihovih međunarodnih partnera.
"Razgovarali smo o tome šta bi moglo pomoći da se sada donese mir, i obavestio sam predsednika o najnovijim dešavanjima na bojnom polju i kako je naš stav ojačao“, rekao je. "Imamo neke dobre ideje koje bi mogle pomoći da se mir brže donese".
Razgovori su zastali, ali Zelenski vidi „prozor mogućnosti“
Razgovori koje su posredovale SAD, a čiji je cilj bio okončanje rata, zastali su dok se Vašington fokusira na sukob u Iranu.
Ali Zelenski je rekao da se dinamika na bojnom polju promenila u korist Ukrajine, otvarajući mogućnost za mirovni sporazum.
U otvorenom pismu ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ovog meseca, Zelenski je takođe pozvao na razgovore licem u lice kako bi se posredovalo u prekidu vatre.
Lideri Velike Britanije, Francuske i Nemačke su u saopštenju nakon razgovora sa Zelenskim u Londonu prošle nedelje rekli da podržavaju njegov predlog i da će Evropa igrati ulogu.
Putin je rekao da ne vidi potrebu da se sastane sa Zelenskim i da ruske snage napreduju na bojnom polju. Nastavio je sa pozivom Ukrajini da se odrekne dodatne teritorije u zamenu za mir, zahtev koji je Kijev žestoko odbacio.
Zahvalnost na Džavelinima i Patriotima
Zahvaljujući Trampu na pomoći Vašingtona, Zelenski je izdvojio isporuku protivtenkovskih raketa Džavelin i sistema protivvazdušne odbrane Patriot.
Prošlog meseca, Zelenski je pisao Trampu i drugim članovima Kongresa tražeći povećanje isporuke Patriota, jedine efikasne odbrane u ukrajinskom arsenalu od ruskih balističkih raketa.
(Kurir.rs/Indeks)