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U talasu vazdušnih udara koji je Rusija noćas izvela na Ukrajinu devet ljudi je poginulo i desetine osoba su ranjene, a u napadu na prestonicu Kijev zapaljena je Kijevsko-pečerska lavra iz sredine 11. veka, jedna od najvažnijih pravoslavnih svetinja.

BBC prenosi navode ukrajinskih zvaničnika da su četiri osobe poginule u napadima na Kijev, dok je pet spasilaca poginulo pokušavajući da ugase požar izazvan ruskim udarom na Harkov, grad  na severoistoku Ukrajine koji je drugi po veličini u zemlji.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila je da je u "brutalnom napadu na naš narod i naše nasleđe" značajno oštećena Saborna crkva uspenja presvete Bogorodice, koja predstavlja centralni deo manastirskog kompleksa Kijevsko-pečerske lavre.

Vatra i dalje gori

Na snimcima koje su jutros objavili ukrajinski mediji vidi se da vatra i dalje gori, a gust dim diže se iznad pravoslavne svetinje.

- U napadima dronova i raketa zapaljene su zgrade i automobili, a više od 140.000 ljudi u glavnom gradu Ukrajine je bez struje - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Upozorenje na vazdušne napade jutros je na snazi u većem delu Ukrajine.

Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

U udarima u Kijevu, gde je nekoliko stambenih zgrada bilo među metama ruskih snaga, ranjeno je najmanje 23 ljudi, a pet osoba je ranjeno u Harkovu.

- Hitno ćemo pokrenuti sve relevantne procedure u okviru UNESKO i svih drugih međunarodnih mehanizama i zahtevaćemo hitne i adekvatne odgovore na ovo državno varvarstvo - napisao je na društvenoj mreži X Andrij Sibiha, ukrajinski ministar spoljnih poslova, misleći na napad na Kijevsko-pečersku lavru.

Kijevsko-pečerska lavra Foto: OLEG PETRASYUK/EPA, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Poljska, članica NATO i sused Ukrajine, objavila je da je podigla borbene avione i stavila sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) na kopnu u stanje pripravnosti kao "preventivni" odgovor na napade Rusije na Kijev.

Napad uoči samita G7 u Francuskoj

BBC navodi da ovi vazdušni udari dolaze uoči ovonedeljnog samita G7 u Francuskoj, gde će rat u Ukrajini biti na dnevnom redu.

Kijev post navodi da se najnoviji napad na Ukrajinu dogodio nekoliko sati nakon sinoćnjeg telefonskog razgovora predsednika Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju za javnost iz kabineta Zelenskog navedeno je da je on "obavestio Donalda Trampa o najnovijim dešavanjima na bojnom polju i o tome da je pozicija Ukrajine ojačana".

BBC prenosi i navode ruskih zvaničnika da je u noćašnjem napadu ukrajinskog drona na grad Tula, južno od prestonice Moskve, poginulo troje ljudi i ranjene tri osobe, uključujući jednogodišnje dete.

(Kurir.rs/BBC/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

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