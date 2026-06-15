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SAD i Iran su objavili okvirni mirovni sporazum, odnosno Memorandum o razumevanju, koji će biti potpisan u Švajcarskoj u petak.

Američki predsednik Donald Tramp poručio je u noćašnjoj objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) da će "nafta poteći" kada sporazum bude potpisan, ali je cena barela "crnog zlata" tipa Brent, koja je referentna za ceo svet, pala na 84 dolara već posle objave dogovora.

Deblokada Ormuskog moreuza nakon potpisa

- Ovaj Veliki sporazum doneće mir i bezbednost celom regionu. Mnogi predsednici su pokušali da sklope mir s Iranom i svi pre mene su omanuli u tome. Lideri regiona su, po prvi put, pronašli predsednika koji im može pomoći da postignu pravi mir. Otvaranjem moreuza nakon potpisivanja sporazuma u ​​petak, radi uklanjanja mina, nafta će ponovo poteći s oba kraja za region i svet! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je Tramp, misleći na deblokadu Ormuskog moreuza.

Pre Trampove najnovije objave američki potpredsednik Džej Di Vens kazao je za Foks njuz da sporazum sa Iranom ima potencijal da "iz osnova transformiše Bliski istok u narednih 50 godina".

- Ovaj region sveta je bio izgubljen slučaj celog mog života i duže od toga - rekao je Vens i dodao da je Tramp uspeo da "eliminiše iransku pretnju".

On je poručio da će sada biti moguća "izgradnja ka novoj eri prosperiteta i uspeha Bliskog istoka"

- U akvoj situaciji, da se razumemo, mi možemo da obezbedimo mnogo prosperiteta za američki narod iz tog regiona - zaključio je Vens.

Iran sporazum prikazuje kao sopstvenu pobedu

Kazem Garibabadi, zamenik ministra spoljnih poslova Irana, potvrdio je na državnoj televiziji da je nacrt sporazum finalizovan, a BBC navodi da vrhovna vojna komanda to prikazuje kao pobedu Teherana.

1/4 Vidi galeriju Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Navodi se da je Garibabadi otkrio da su posrednici iz Katara vodili "skoro 14 do 15 sati dugih razgovora" u Teheranu kako bi se postigao dogovor o nacrtu Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana.

- Ovaj proces pregovora je trajao dugo. Katarska delegacija je juče bila u Teheranu kako bi finalizovala razgovore o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država. Održano je skoro 14 do 15 sati dugih razgovora, tokom kojih smo predstavili konačne amandmane Islamske Republike Iran na tekst. Naravno, ti amandmani su prihvaćeni i tekst Islamabadskog memoranduma o razumevanju je finalizovan - kazao je Garibabadi, misleći na inicijalni tekst koji je potekao nakon pregovora u pakistanskoj prestonici Islamabadu.

Konačni dogovor u narednih 60 dana

On je rekao da će se razgovori o konačnom sporazumu, koji treba da usledi nakon Memoranduma o razumevanju, odvijati tokom perioda od 60 dana, kada će Iran imati "nekoliko pitanja koja treba da reši", a glavni prioritet je ukidanje svih sankcija protiv Teherana.

Iranski državni mediji su objavili da je jedna od tačaka uključenih u Memorandum o razumevanju ukidanje američke pomorske blokade u roku od 30 dana.

Britanski medijski servis podseća da je vojska SAD uvela blokadu iranskih luka nakon što je Teheran suštinski zatvorio prometni Ormuski moreuz kroz koji se obično prevozi oko 20 odsto svetskih zaliha nafte i gasa.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je da je od početka blokade 13. aprila onesposobljeno devet brodova i preusmereno još 135 plovila.

Tramp je sinoć dao intervju za Njujork tajms, u kojem je poručio da sporazum s Iranom osigurava da prolazak brodova Ormuskim moreuzom bude "trajno besplatan".

U telefonskom razgovoru od 28 minuta sa novinarem američkog lista Tramp je kazao i da će, ako Iran ne postigne konačni nuklearni sporazum sa SAD, ponovo pokrenuti vojne napade ili učiniti Ameriku "čuvarom Bliskog istoka" koji će za tu funkciju dobijati petinu ukupnih prihoda iz regiona.

1/68 Vidi galeriju Rat na Bliskom istoku Foto: Hassan Ammar/AP

Tramp je ostao pri ranijoj tvrdnji da je njegova odluka o napadu na Iran zajedno s Izraelom 28. februara, kao i njegova kasnija pomorska blokada iranskih luka, "preobrazila Bliski istok u korist Amerike".

Pakistanski premijer Šebaz Šarif je prvi objavio okvirni sporazum SAD i Irana, poručivši da će Memorandum o razumevanju okončati "vojne operacije na svim frontovima, uključujući i Liban".

1/3 Vidi galeriju Šehbaz Šarif, premijer Pakistana Foto: Alex Brandon/AP, SARAH YENESEL/EPA, TUR Presidency / Mustafa Kamaci / AFP / Profimedia

Makron najavio razgovore i o Libanu

Objava je stigla uoči trodnevnog samita lidera G7 koji danas počinje u Evijanu u Francuskoj, a gde se očekuje se da će Iran biti visoko na dnevnom redu sastanka, pored drugih ključnih pitanja.

Iako sporazum ne bi trebalo da bude potpisan do petka, lideri G7 će verovatno tražiti od Trampa dodatne detalje o sporazumu sa Tehranom, sa posebnim naglaskom na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

1/4 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp stigao na samit G7 u Kanadi Foto: Anna Wilding / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Francuski predsednik Emanuel Makron je rekao da će lideri razgovarati i o podršci Libanu u okviru novog sporazuma.

U grupi sedam industrijalizovanih zemalja su SAD, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija i Japan, a Evropska unija (EU) će takođe biti prisutna na samitu kao poseban učesnik.

1/9 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni i francuski predsednik Emanuel Makron na samitu G7 u Kanadi Foto: FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE PRES/CHIGI PALACE PRESS OFFICE, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Ostale stavke na dnevnom redu ovogodišnjeg samita G7 uključuju podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije i uspon veštačke inteligencije.