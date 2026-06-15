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Vodeći kineski politički savetnik Vang Huning pozvao je na kvalitetnu izgradnju demonstracione zone za integrisani razvoj preko Tajvanskog moreuza i na postizanje većeg napretka u ovoj oblasti tokom perioda 15. petogodišnjeg plana (2026–2030).

Vang, član Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije (KNPKK), izneo je ove stavove u subotu u Sjamenu, gradu u istočnoj kineskoj provinciji Fuđijen, na sastanku posvećenom unapređenju razvoja demonstracione zone. On je istakao da će period 15. petogodišnjeg plana doneti široke mogućnosti i perspektive za produbljivanje integrisanog razvoja preko Tajvanskog moreuza i unapređenje razvoja demonstracione zone.

Vang je pozvao na podršku provinciji Fuđijen u istraživanju novih mehanizama, puteva i modela integrisanog razvoja preko Tajvanskog moreuza, kao i na unapređenje kvalitetnije, dublje i šire integracije između dve strane moreuza. Naglasio je potrebu da se zahtevi 15. petogodišnjeg plana dosledno sprovode u razvoju demonstracione zone i da se tokom čitavog procesa obezbedi visok kvalitet razvoja. Govoreći o ključnim zadacima u izgradnji demonstracione zone, Vang je rekao da treba podsticati inovacije u politici i institucionalnim mehanizmima, kako bi zona preuzela vodeću ulogu u testiranju novih mera i stvaranju iskustava koja se mogu primeniti i na drugim mestima. On je takođe pozvao na unapređenje politika i mera koje olakšavaju razmenu i saradnju preko Tajvanskog moreuza, poboljšanje poslovnog okruženja, jačanje industrijske saradnje i povećanje koristi za sunarodnike sa Tajvana i preduzeća finansirana tajvanskim kapitalom.