Forum mladih političara Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope 2026. otvoren je u Vuhanu, u provinciji Hubei, pod temom „Put modernizacije Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u novim okolnostima – akcije i doprinos mladih“.

Forum su zajednički organizovali Odeljenje za međunarodnu saradnju Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i Pokrajinski komitet Hubeija. Događaju je prisustvovalo više od 100 učesnika iz 14 zemalja Centralne i Istočne Evrope, uključujući predstavnike političkih partija, istraživačkih instituta, nevladinih organizacija, kao i kineskih ministarstava, lokalnih vlasti, preduzeća i think tank organizacija.

Šef Odeljenja za međunarodnu saradnju Centralnog komiteta KPK-a, Liu Hajsing, izjavio je da je saradnja između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, pod strateškim vođstvom predsednika Si Đinpinga i lidera zemalja regiona, ostvarila značajne rezultate. On je naglasio da Komunistička partija Kine želi da dodatno unapredi komunikaciju i međusobno učenje sa političkim partijama ovih zemalja.