Forum mladih političara Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope otvoren u Vuhanu
Forum mladih političara Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope 2026. otvoren je u Vuhanu, u provinciji Hubei, pod temom „Put modernizacije Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u novim okolnostima – akcije i doprinos mladih“.
Forum su zajednički organizovali Odeljenje za međunarodnu saradnju Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i Pokrajinski komitet Hubeija. Događaju je prisustvovalo više od 100 učesnika iz 14 zemalja Centralne i Istočne Evrope, uključujući predstavnike političkih partija, istraživačkih instituta, nevladinih organizacija, kao i kineskih ministarstava, lokalnih vlasti, preduzeća i think tank organizacija.
Šef Odeljenja za međunarodnu saradnju Centralnog komiteta KPK-a, Liu Hajsing, izjavio je da je saradnja između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, pod strateškim vođstvom predsednika Si Đinpinga i lidera zemalja regiona, ostvarila značajne rezultate. On je naglasio da Komunistička partija Kine želi da dodatno unapredi komunikaciju i međusobno učenje sa političkim partijama ovih zemalja.
Liu je istakao da mlade generacije treba da doprinesu zajedničkom razvoju i prosperitetu Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope svojom energijom, znanjem i inovativnošću.
Predstavnici zemalja Centralne i Istočne Evrope visoko su ocenili značaj Foruma mladih političara, istakavši da žele da sa kineskom stranom vode iskren i konstruktivan dijalog, kako bi unapredili saradnju između Kine i zemalja regiona, kao i doprineli globalnom razvoju i prosperitetu.
Kineska medijska grupa