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Izrael još uvek nije zvanično komentarisao okvirni sporazum između SAD i Irana, koji je sinoć objavio pakistanski premijer Šebaz Šarif, a potvrdili i američki predsednik Donald Tramp i vlasti u Teheranu.

- Mi nismo partneri u ovom sporazumu, koji ne garantuje našu bezbednost i ni na koji način nas ne obavezuje - poručio je ultradesničarski član vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Ben Gvir je dodao da Izrael ne bi trebalo da se zadovolji ničim manjim od "rasturanja Hezbolaha" i pozvao na nastavak vojnih akcija protiv proiranske ekstremističke organizacije iz Libana.

- Svako lansiranje drona, bespilotne letelice ili rakete prema Izraelu iz Libana dovešće do izraelskog napada u Dahiji - naveo Ben Gvir, misleći na južni deo libanske prestonice Bejruta, koji je uporište Hezbolaha.

1/9 Vidi galeriju Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

BBC podseća da je Ben Gvir često kritikovao sopstvenu vladu, kao i da su mu Velika Britanija i druge zemlje uvele sankcije zbog "ponovljenog podsticanja nasilja nad palestinskim zajednicama".

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, pozdravila je okvirni sporazum Amerike i Irana, ali je kazala da je "prioritet sada da ga sve strane brzo i u potpunosti primene".

Ona je rekla da bi trebalo da dođe do "neodložnog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza", opisujući slobodu plovidbe kao "neophodnu za regionalnu stabilnost i globalnu privredu".

1/23 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Fon der Lajen je dodala da Memorandum o razumevanju Vašingtona i Teherana otvara vrata širim pregovorima o miru i bezbednosti na Bliskom istoku.

- I naravno, ne može biti mira na Bliskom istoku dok Liban gori. Evropa još jednom poziva sve strane da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Libana i da sprovedu istinski prekid vatre - poručila je šefica vlade EU.

Fon der Lajen je kazala i da će evropski lideri, koji će ove nedelje prisustvovati samitu G7 u Francuskoj, razgovarati o tom pitanju.