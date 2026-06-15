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Izrael još uvek nije zvanično komentarisao okvirni sporazum između SAD i Irana, koji je sinoć objavio pakistanski premijer Šebaz Šarif, a potvrdili i američki predsednik Donald Tramp i vlasti u Teheranu.

BBC navodi da se jutros jedino oglasio Itamar Ben Gvir, ministar nacionalne bezbednosti Izraela, koji je kritikovao Memorandum o razumevanju između SAD i Irana.

- Mi nismo partneri u ovom sporazumu, koji ne garantuje našu bezbednost i ni na koji način nas ne obavezuje - poručio je ultradesničarski član vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Ben Gvir je dodao da Izrael ne bi trebalo da se zadovolji ničim manjim od "rasturanja Hezbolaha" i pozvao na nastavak vojnih akcija protiv proiranske ekstremističke organizacije iz Libana.

- Svako lansiranje drona, bespilotne letelice ili rakete prema Izraelu iz Libana dovešće do izraelskog napada u Dahiji - naveo Ben Gvir, misleći na južni deo libanske prestonice Bejruta, koji je uporište Hezbolaha.

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

BBC podseća da je Ben Gvir često kritikovao sopstvenu vladu, kao i da su mu Velika Britanija i druge zemlje uvele sankcije zbog "ponovljenog podsticanja nasilja nad palestinskim zajednicama".

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, pozdravila je okvirni sporazum Amerike i Irana, ali je kazala da je "prioritet sada da ga sve strane brzo i u potpunosti primene".

Ona je rekla da bi trebalo da dođe do "neodložnog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza", opisujući slobodu plovidbe kao "neophodnu za regionalnu stabilnost i globalnu privredu".

Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Fon der Lajen je dodala da Memorandum o razumevanju Vašingtona i Teherana otvara vrata širim pregovorima o miru i bezbednosti na Bliskom istoku.

- I naravno, ne može biti mira na Bliskom istoku dok Liban gori. Evropa još jednom poziva sve strane da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Libana i da sprovedu istinski prekid vatre - poručila je šefica vlade EU.

Fon der Lajen je kazala i da će evropski lideri, koji će ove nedelje prisustvovati samitu G7 u Francuskoj, razgovarati o tom pitanju.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

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