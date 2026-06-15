"IZRAEL OVAJ SPORAZUM NE OBAVEZUJE" - "SVE STRANE DA GA PRIMENE"! Reakcije Netanjahuovog ultradesničara i Fon der Lajen na Memorandum o razumevanju SAD i Irana
Izrael još uvek nije zvanično komentarisao okvirni sporazum između SAD i Irana, koji je sinoć objavio pakistanski premijer Šebaz Šarif, a potvrdili i američki predsednik Donald Tramp i vlasti u Teheranu.
BBC navodi da se jutros jedino oglasio Itamar Ben Gvir, ministar nacionalne bezbednosti Izraela, koji je kritikovao Memorandum o razumevanju između SAD i Irana.
- Mi nismo partneri u ovom sporazumu, koji ne garantuje našu bezbednost i ni na koji način nas ne obavezuje - poručio je ultradesničarski član vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Ben Gvir je dodao da Izrael ne bi trebalo da se zadovolji ničim manjim od "rasturanja Hezbolaha" i pozvao na nastavak vojnih akcija protiv proiranske ekstremističke organizacije iz Libana.
- Svako lansiranje drona, bespilotne letelice ili rakete prema Izraelu iz Libana dovešće do izraelskog napada u Dahiji - naveo Ben Gvir, misleći na južni deo libanske prestonice Bejruta, koji je uporište Hezbolaha.
BBC podseća da je Ben Gvir često kritikovao sopstvenu vladu, kao i da su mu Velika Britanija i druge zemlje uvele sankcije zbog "ponovljenog podsticanja nasilja nad palestinskim zajednicama".
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, pozdravila je okvirni sporazum Amerike i Irana, ali je kazala da je "prioritet sada da ga sve strane brzo i u potpunosti primene".
Ona je rekla da bi trebalo da dođe do "neodložnog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza", opisujući slobodu plovidbe kao "neophodnu za regionalnu stabilnost i globalnu privredu".
Fon der Lajen je dodala da Memorandum o razumevanju Vašingtona i Teherana otvara vrata širim pregovorima o miru i bezbednosti na Bliskom istoku.
- I naravno, ne može biti mira na Bliskom istoku dok Liban gori. Evropa još jednom poziva sve strane da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Libana i da sprovedu istinski prekid vatre - poručila je šefica vlade EU.
Fon der Lajen je kazala i da će evropski lideri, koji će ove nedelje prisustvovati samitu G7 u Francuskoj, razgovarati o tom pitanju.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)