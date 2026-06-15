Bogatim kulturnim programom obilježeno 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i Crne Gore
Povodom 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Narodne Republike Kine i Crne Gore, Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori je u Podgorici upriličila gala veče koje je predstavilo kulturno bogatstvo Kine i Crne Gore. Mnogobrojnu publiku okupljenu u Muzičkom centru Crne Gore oduševili su nastupi kineskih i crnogorskih mladih talenata koji su dočarali svu ljepotu i specifičnost ove dvije različite, ali ipak čvrsto povezane kulture.
Svečanost je počela intonacijom dvije državne himne – kinesku himnu je izvela delegacija Umjetničke škole iz Ningboa, dok je crnogorsku himnu izveo hor Srednje škole „Vasa Pavić“.
Mnogobrojne zvanice i goste zatim je pozdravio ambasador NR Kine u Crnoj Gori Čen Sijufeng koji je izrazio iskrenu zahvalnost nastavnicima, učenicima i mladim talentima koji su uložili veliki trud u organizaciju ovog događaja.
„Pre dvadeset godina Kina i Crna Gora zvanično su uspostavile diplomatske odnose, čime je započelo putovanje prijateljstva zasnovano na međusobnom poštovanju, ravnopravnom odnosu i obostrano korisnoj saradnji. Tokom proteklih dvadeset godina, bez obzira na promene i izazove na međunarodnoj sceni, odnosi između Kine i Crne Gore uvek su se razvijali zdravo i stabilno. Političko međusobno poverenje kontinuirano se produbljuje, praktična saradnja daje bogate rezultate, a međuljudske i kulturne razmene postaju sve aktivnije. Danas se kroz pesmu, ples i muziku prisećamo prošlosti i istovremeno gledamo ka budućnosti. Mladi su nada države, ali i budućnost prijateljstva između Kine i Crne Gore. Na večerašnjoj sceni mladi prijatelji iz kineskog grada Ningboa i iz Crne Gore nastupiće zajedno: erhu i violina vodiće umjetnički dijalog, opera Yue i crnogorske narodne pesme odjekivaće u zajedničkoj harmoniji, dok će se tradicija i savremenost međusobno nadopunjavati i sijati jedna uz drugu. Ovo nije samo susret umjetnosti, već i komunikacija srca. Uvjeren sam da će ova predstava postati živopisno svjedočanstvo prijateljstva mladih naših dviju zemalja, kao i upečatljiv primjer kulturne razmene između Kine i Crne Gore. Neka nam večerašnje druženje bude prilika da zajedničkim snagama podstaknemo da odnosi između Kine i Crne Gore u narednih dvadeset godina budu još dinamičniji, još sadržajniji i još bliži našim narodima. Da je vječno prijateljstvo između Kine i Crne Gore,” poručio je ambasador Nj.E. Čen Sijufeng.
Na veliku vrednost diplomatskih odnosa NR Kine i Crne Gore ukazao je potpredsednik Skupštine Crne Gore i predsednik Grupe prijateljstva Crne Gore i Narodne Republike Kine, Mirsad Nurković.
„Dvadeset godina u istoriji naših odnosa nije samo kalendarski period. To je vreme u kojem smo, kroz parlamentarnu i državnu saradnju, aktivno gradili mostove poverenja, razvijali realna partnerstva i učvršćivali veze među našim državama. Odnosi Crne Gore i Narodne Republike Kine razvijali su se na principima uzajamnog poštovanja, ravnopravnosti i otvorenog dijaloga. Iako naše države pripadaju potpuno različitim geografskim prostorima, kulturama i političkim sistemima, pokazali smo da prave veze među narodima ne znaju za udaljenost. Naprotiv, te različitosti smo iskoristili kao bogatstvo koje nas podstiče na dublje razumevanje i konkretnu saradnju. Tokom prethodnih dvadeset godina, naša saradnja nije ostala samo na nivou kurtoaznih političkih izjava i protokola. Ona je rezultirala velikim, strateškim projektima od ogromnog značaja za građane Crne Gore, među kojima se posebno ističe saradnja u oblasti putne infrastrukture. Takvi projekti su jasan dokaz da se prijateljski odnosi i obostrano poverenje mogu direktno pretočiti u rezultate koji donose ekonomski razvoj i napredak celog društva,“ naveo je Nurković.
Nakon zvaničnih obraćanja, usledio je bogat kulturni program tokom kojeg su se na sceni smenjivali kineski i crnogorski umjetnici. Kinesku kompozciju „Nova konjska trka“ izveli su Džu Zimeng i Džung Čenglu. Kompoziciju „Ljubavnici leptiri“ odsvirali su Čen Ledži i Šao Džinan, a plesna podrška su bile plesačice Dajana Dušević i Aleksandra Pavićević. Čar klasičnog kineskog plesa na scenu su doneli Žen Džihan, Ju Jan i Džao Đining. Crnogorsku svitu za gudače izveo je gudački kvartet „Andre Navarra“. Publiku je zatim impresioniralo kros-over delo „Jasmin u večnom cvatu“ u izvođenju Šen Žan, Žen Džihan, Li Žisijuan i Ou Meng, kao i savremeni ples „Četiri lici vječnosti“ u izvođenju Baletske škole „Princeza Ksenija“. Duh Jue opere „Džaođun odlazi na granicu“ doneli su Džuang Kesijin i Šao Huižu. Rapsodiju za gudače odsvirali su muzičari Srednjoškolskog gudačkog orkestra Javne umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“, a spektakularnu tačku „Ja sam šampion“ izveli su kineski plesači. Za veliko finale gale predstavnici umetniče škole iz Ningboa i hor Osnovne škole „Štampar Makarije“ uz plesačice Baletske škole „Princeza Ksenija“ izveli su kultnu pjesmu „Bella Ciao“.
Kineska medijska grupa