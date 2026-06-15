Povodom 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Narodne Republike Kine i Crne Gore, Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori je u Podgorici upriličila gala veče koje je predstavilo kulturno bogatstvo Kine i Crne Gore. Mnogobrojnu publiku okupljenu u Muzičkom centru Crne Gore oduševili su nastupi kineskih i crnogorskih mladih talenata koji su dočarali svu ljepotu i specifičnost ove dvije različite, ali ipak čvrsto povezane kulture.

Mnogobrojne zvanice i goste zatim je pozdravio ambasador NR Kine u Crnoj Gori Čen Sijufeng koji je izrazio iskrenu zahvalnost nastavnicima, učenicima i mladim talentima koji su uložili veliki trud u organizaciju ovog događaja.

„Pre dvadeset godina Kina i Crna Gora zvanično su uspostavile diplomatske odnose, čime je započelo putovanje prijateljstva zasnovano na međusobnom poštovanju, ravnopravnom odnosu i obostrano korisnoj saradnji. Tokom proteklih dvadeset godina, bez obzira na promene i izazove na međunarodnoj sceni, odnosi između Kine i Crne Gore uvek su se razvijali zdravo i stabilno. Političko međusobno poverenje kontinuirano se produbljuje, praktična saradnja daje bogate rezultate, a međuljudske i kulturne razmene postaju sve aktivnije. Danas se kroz pesmu, ples i muziku prisećamo prošlosti i istovremeno gledamo ka budućnosti. Mladi su nada države, ali i budućnost prijateljstva između Kine i Crne Gore. Na večerašnjoj sceni mladi prijatelji iz kineskog grada Ningboa i iz Crne Gore nastupiće zajedno: erhu i violina vodiće umjetnički dijalog, opera Yue i crnogorske narodne pesme odjekivaće u zajedničkoj harmoniji, dok će se tradicija i savremenost međusobno nadopunjavati i sijati jedna uz drugu. Ovo nije samo susret umjetnosti, već i komunikacija srca. Uvjeren sam da će ova predstava postati živopisno svjedočanstvo prijateljstva mladih naših dviju zemalja, kao i upečatljiv primjer kulturne razmene između Kine i Crne Gore. Neka nam večerašnje druženje bude prilika da zajedničkim snagama podstaknemo da odnosi između Kine i Crne Gore u narednih dvadeset godina budu još dinamičniji, još sadržajniji i još bliži našim narodima. Da je vječno prijateljstvo između Kine i Crne Gore,” poručio je ambasador Nj.E. Čen Sijufeng.