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Sin norveške prestolonaslednice Mete-Marit osuđen je na četiri godine zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje.

Marijus Borg Hojbi proglašen je danas krivim po dve tačke optužnice za silovanje, nakon šestonedeljnog suđenja koje je razotkrilo optužbe za nasilje, zloupotrebu droga i seksualno nedolično ponašanje.

Ovaj dvadesetdevetogodišnjak bio je optužen za seksualni napad na četiri žene koje su spavale ili na drugi način bile nesposobne da se odupru u periodu između 2018. i 2024. godine.

Ova presuda označava veliki pad za Hojbija, koji je odrastao pod lupom javnosti nakon što se njegova majka udala za krunskog princa Hakona 2001. godine, kada je on imao samo četiri godine.

Iako nema kraljevsku titulu niti obavlja službene dužnosti, on je već dugo blisko povezan sa norveškom kraljevskom porodicom.

1/8 Vidi galeriju Marijus Borg Hojbi Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Detalji suđenja i optužbe

Sudija Jon Sverdrup Efjestad izrekao je presudu nakon što je saslušao dokaze povezane sa 40 optužbi, uključujući četiri navodna silovanja, napade, kršenje zabrane prilaska, prestupe povezane sa drogama i saobraćajne prekršaje. Jedna optužba koja se odnosila na kršenje zabrane prilaska je odbačena.

Sud u Oslu ga je takođe proglasio krivim za napad na njegovu bivšu devojku, Noru Haukland, upućivanje pretnji i saobraćajne prekršaje, iako je oslobođen optužbi za druga dva silovanja.

Na sudu se moglo čuti kako je Hojbijeva zavisnost od droge izmakla kontroli poslednjih godina, dok su istražitelji tokom suđenja kao dokaz predstavili više od 800 poruka i seriju video-snimaka seksualnih odnosa koje je sam napravio. Sudu je rečeno da se jedno od navodnih silovanja dogodilo u podrumu porodične kuće krunskog princa.

Hojbi, koji je negirao najozbiljnije optužbe dok je priznao neke lakše prekršaje, nije bio fizički prisutan u sudnici tokom izricanja presude, već se postupku pridružio putem video-veze.

Marijus Borg Hojbi Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Težak period za norveški tron

Presuda stiže u posebno teškom trenutku za Hojbijevu majku, princezu Mete-Marit, čije se zdravstveno stanje naglo pogoršalo poslednjih meseci.

Ona boluje od plućne fibroze, progresivne bolesti pluća koja otežava disanje. Ranije ovog meseca, ona je stavljena na norvešku nacionalnu listu čekanja za transplantaciju pluća nakon što joj se stanje pogoršalo.

Prošle nedelje, Okružni sud u Oslu prvobitno je odobrio Hojbiijevo puštanje iz pritvora kako bi mogao da provede vreme sa svojom majkom dok ona čeka transplantaciju.

Međutim, tužioci su uložili žalbu na ovu odluku, a viši sud je preinačio presudu, što znači da je on ostao iza rešetaka uoči izricanja presude u ponedeljak.

1/5 Vidi galeriju Norveška princeza Mete-Маrit stavljena je na listu za transplantaciju pluća zbog teškog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Ona se godinama bori sa hroničnom fibrozom pluća, neizlečivom bolešću koja joj je dijagnostikovana još 2018. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia, DPPA / Sipa USA / Profimedia

Ponovno preispitivanje veze sa Epstajnom

Kraljevska porodica se takođe suočila sa ponovnim preispitivanjem javnosti zbog prošlih veza Mete-Marit sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Epstajnovi dosijei otkrili su da je do česte komunikacije između nje i Epstajna dolazilo dugo nakon što se on 2008. godine izjasnio krivim za podvođenje maloletnice.