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Namesnik Kijevo-pečerske lavre episkop Avramije izjavio je danas da su, nakon požara koji je izbio usled napada ruskih snaga na Kijev, iz Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice spasene drevne ikone i relikvije.

Kijevsko-pečerska lavra, jedna od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u Ukrajini, veliki je manastirski kompleks u čijem se središtu nalazi Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice, poznat i kao Uspenski sabor.

- U prvim satima nakon vanredne situacije, sva moja pažnja, pažnja braće, sveštenstva, osoblja i nadležnih službi, bila je usmerena na hitne mere zaštite svetinja i osiguranja njihove bezbednosti - rekao je episkop Avramije u objavi na društvenim mrežama, prenosi Ukrinform.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Prema Avramiju, sveštenstvo i osoblje su dali prioritet evakuaciji relikvija, liturgijskih predmeta, drevnih ikona i drugih artefakata od verskog, nacionalnog i univerzalnog kulturnog značaja.

- Zahvaljujući koordinisanim naporima manastirskog bratstva, službi za hitne intervencije i vatrogasaca, pretnja po ljude je minimizirana, a najvredniji predmeti iz svetinje su spašeni - rekao je on.

Rad na otklanjanju posledica napada i proceni štete je u toku.

1/5 Vidi galeriju Kijevsko-pečerska lavra Foto: OLEG PETRASYUK/EPA, SERGEY DOLZHENKO/EPA

- Danas možemo zvanično da izvestimo da je Kijevo-pečerska lavra, koja nije samo nacionalna svetinja ukrajinskog naroda već i svetski poznati kulturni i verski spomenik, bila među mestima pogođenim ovim napadom velikih razmera - rekao je Avramije.

- Svaka šteta nanesena takvom mestu je bolan gubitak ne samo za vernike već i za sve koji razumeju važnost očuvanja duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa za buduće generacije - dodaje on.

Vladika je pozvao međunarodnu zajednicu, verske organizacije, kulturne institucije i sve ljude dobre volje da pomognu u zaštiti duhovnog i kulturnog nasleđa Ukrajine tokom rata.

- Očuvanje takvih svetinja je zajednička odgovornost pred istorijom, sadašnjim i budućim generacijama - rekao je on.

Ekipe za vanredne situacije u Kijevu rade na gašenju požara

Ekipe za vanredne situacije u Kijevu i dalje rade na gašenju požara i saniranju posledica napada na više lokacija u gradu.

Požar je zahvatio krov Uspenskog sabornog hrama i proširio se na površinu od oko 800 kvadratnih metara, dok vatrogasci nastavljaju intervenciju na terenu.

Istovremeno, vatra je izbila i u jednom kulturno-umetničkom kompleksu, gde je zahvatila oko 1.000 kvadratnih metara prostora.

Na obe lokacije angažovane su službe za vanredne situacije, komunalne ekipe i specijalizovana oprema kako bi požari bili stavljeni pod kontrolu.