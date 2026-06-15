OTKRIVENO STANJE MOŠTIJU I IKONA IZ ZAPALJENE SVETINJE! Kijevsko-pečerska lavra pretrpela težak udarac, sve raspoložive snage gase požar od 800 kvadrata (VIDEO)
Namesnik Kijevo-pečerske lavre episkop Avramije izjavio je danas da su, nakon požara koji je izbio usled napada ruskih snaga na Kijev, iz Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice spasene drevne ikone i relikvije.
Kijevsko-pečerska lavra, jedna od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u Ukrajini, veliki je manastirski kompleks u čijem se središtu nalazi Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice, poznat i kao Uspenski sabor.
- U prvim satima nakon vanredne situacije, sva moja pažnja, pažnja braće, sveštenstva, osoblja i nadležnih službi, bila je usmerena na hitne mere zaštite svetinja i osiguranja njihove bezbednosti - rekao je episkop Avramije u objavi na društvenim mrežama, prenosi Ukrinform.
Prema Avramiju, sveštenstvo i osoblje su dali prioritet evakuaciji relikvija, liturgijskih predmeta, drevnih ikona i drugih artefakata od verskog, nacionalnog i univerzalnog kulturnog značaja.
- Zahvaljujući koordinisanim naporima manastirskog bratstva, službi za hitne intervencije i vatrogasaca, pretnja po ljude je minimizirana, a najvredniji predmeti iz svetinje su spašeni - rekao je on.
Rad na otklanjanju posledica napada i proceni štete je u toku.
- Danas možemo zvanično da izvestimo da je Kijevo-pečerska lavra, koja nije samo nacionalna svetinja ukrajinskog naroda već i svetski poznati kulturni i verski spomenik, bila među mestima pogođenim ovim napadom velikih razmera - rekao je Avramije.
- Svaka šteta nanesena takvom mestu je bolan gubitak ne samo za vernike već i za sve koji razumeju važnost očuvanja duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa za buduće generacije - dodaje on.
Vladika je pozvao međunarodnu zajednicu, verske organizacije, kulturne institucije i sve ljude dobre volje da pomognu u zaštiti duhovnog i kulturnog nasleđa Ukrajine tokom rata.
- Očuvanje takvih svetinja je zajednička odgovornost pred istorijom, sadašnjim i budućim generacijama - rekao je on.
Ekipe za vanredne situacije u Kijevu rade na gašenju požara
Ekipe za vanredne situacije u Kijevu i dalje rade na gašenju požara i saniranju posledica napada na više lokacija u gradu.
Požar je zahvatio krov Uspenskog sabornog hrama i proširio se na površinu od oko 800 kvadratnih metara, dok vatrogasci nastavljaju intervenciju na terenu.
Istovremeno, vatra je izbila i u jednom kulturno-umetničkom kompleksu, gde je zahvatila oko 1.000 kvadratnih metara prostora.
Na obe lokacije angažovane su službe za vanredne situacije, komunalne ekipe i specijalizovana oprema kako bi požari bili stavljeni pod kontrolu.
Kako prenose ukrajinski mediji, u velikom ruskom napadu dronovima i raketama na Kijev tokom noći poginule su četiri osobe, dok je najmanje 23 ljudi povređeno, među njima i jedno dete.
(Kurir.rs/Ukrinform)