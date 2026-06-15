Slušaj vest

Namesnik Kijevo-pečerske lavre episkop Avramije izjavio je danas da su, nakon požara koji je izbio usled napada ruskih snaga na Kijev, iz Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice spasene drevne ikone i relikvije.

Kijevsko-pečerska lavra, jedna od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u Ukrajini, veliki je manastirski kompleks u čijem se središtu nalazi Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice, poznat i kao Uspenski sabor.

- U prvim satima nakon vanredne situacije, sva moja pažnja, pažnja braće, sveštenstva, osoblja i nadležnih službi, bila je usmerena na hitne mere zaštite svetinja i osiguranja njihove bezbednosti - rekao je episkop Avramije u objavi na društvenim mrežama, prenosi Ukrinform.

Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Prema Avramiju, sveštenstvo i osoblje su dali prioritet evakuaciji relikvija, liturgijskih predmeta, drevnih ikona i drugih artefakata od verskog, nacionalnog i univerzalnog kulturnog značaja.

- Zahvaljujući koordinisanim naporima manastirskog bratstva, službi za hitne intervencije i vatrogasaca, pretnja po ljude je minimizirana, a najvredniji predmeti iz svetinje su spašeni - rekao je on.

Rad na otklanjanju posledica napada i proceni štete je u toku.

Kijevsko-pečerska lavra Foto: OLEG PETRASYUK/EPA, SERGEY DOLZHENKO/EPA

- Danas možemo zvanično da izvestimo da je Kijevo-pečerska lavra, koja nije samo nacionalna svetinja ukrajinskog naroda već i svetski poznati kulturni i verski spomenik, bila među mestima pogođenim ovim napadom velikih razmera - rekao je Avramije.

- Svaka šteta nanesena takvom mestu je bolan gubitak ne samo za vernike već i za sve koji razumeju važnost očuvanja duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa za buduće generacije - dodaje on.

Vladika je pozvao međunarodnu zajednicu, verske organizacije, kulturne institucije i sve ljude dobre volje da pomognu u zaštiti duhovnog i kulturnog nasleđa Ukrajine tokom rata.

- Očuvanje takvih svetinja je zajednička odgovornost pred istorijom, sadašnjim i budućim generacijama - rekao je on.

Ekipe za vanredne situacije u Kijevu rade na gašenju požara

Ekipe za vanredne situacije u Kijevu i dalje rade na gašenju požara i saniranju posledica napada na više lokacija u gradu.

Požar je zahvatio krov Uspenskog sabornog hrama i proširio se na površinu od oko 800 kvadratnih metara, dok vatrogasci nastavljaju intervenciju na terenu.

Istovremeno, vatra je izbila i u jednom kulturno-umetničkom kompleksu, gde je zahvatila oko 1.000 kvadratnih metara prostora.

Na obe lokacije angažovane su službe za vanredne situacije, komunalne ekipe i specijalizovana oprema kako bi požari bili stavljeni pod kontrolu.

Kako prenose ukrajinski mediji, u velikom ruskom napadu dronovima i raketama na Kijev tokom noći poginule su četiri osobe, dok je najmanje 23 ljudi povređeno, među njima i jedno dete.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaGORI KIJEVSKO-PEČERSKA LAVRA, NATO DIGAO AVIONE! Pravoslavna svetinja iz 11. veka među ruskim metama brzo nakon što se Zelenski pohvalio Trampu da Ukrajina jača
Kijev kijevsko-pečerska lavra zapaljena (1)2.jpg
Planeta"ŽELIM DA ME UBIJE ODJEDNOM" Dramatične ispovesti stanovnika Kijeva, ljudi u najpogođenijem delu grada na ivici očaja: "Izgleda kao Černobilj"
Ukrajina01 AP Efrem Lukatsky.jpg
PlanetaZELENSKI LIKUJE NAKON DRAME U LAMANŠU! Britanski specijalci upali na ruski tanker, ukrajinski predsednik traži od Evrope HITNE MERE za Moskvu (VIDEO)
zelenski.jpg
PlanetaDIREKTNO SA PUTINOVOG STOLA! Zelenski objavio presretnute poverljive dokumente ruske vlade, ovo nikako nije smelo da izađe u javnost (FOTO)
HKw2CBWWkAAA53h.jpg