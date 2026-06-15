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Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane "patriot" američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.

- Prema potvrđenim izveštajima, raketa američkog sistema protivvazdušne odbrane patriot pogodila je kompleks Kijevo-pečerske lavre - navodi se u saopštenju ministarstva, preneo je TASS.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je Državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevo-pečerske lavre koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev.

- Otklanjanje posledica ruskih napada je u toku u Kijevu, kao i u Harkovu - naveo je Zelenski na Fejsbuku.

Najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, dok je požar zahvatio Kijevo-pečersku lavru, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini koji je na listi svetske baštine Uneska.

- Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.