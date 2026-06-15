OGLASILI SE RUSI O BOMBARDOVANJU VELIKE PRAVOSLAVNE SVETINJE! Evo koga krive za pakao u Kijevsko-pečerskoj lavri - "Istekao im je ROK" (FOTO)
Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane "patriot" američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.
- Prema potvrđenim izveštajima, raketa američkog sistema protivvazdušne odbrane patriot pogodila je kompleks Kijevo-pečerske lavre - navodi se u saopštenju ministarstva, preneo je TASS.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je Državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevo-pečerske lavre koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev.
- Otklanjanje posledica ruskih napada je u toku u Kijevu, kao i u Harkovu - naveo je Zelenski na Fejsbuku.
Najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, dok je požar zahvatio Kijevo-pečersku lavru, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini koji je na listi svetske baštine Uneska.
- Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
Kako je naveo, požar je izbio na teritoriji Kijevsko-pečerske lavre i zapalio se krov Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice.