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Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je da je ruski napad na Kijevsko-pečersku lavru uporediv sa bombardovanjem pariske katedrale Notr Dam.

- Ovo je UNESKO-vo mesto, što je za nas u Francuskoj kao bombardovanje Notr Dama ili bazilike Sen Deni. Potpuno neprihvatljivo - rekao je Baro po dolasku u Luksemburg na sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije.

Devet mrtvih

Četiri osobe su poginule u napadima na Kijev, dok je pet spasilaca izgubilo živote gaseći požar izazvan udarom u severoistočnom gradu Harkovu, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Uspenski sabor unutar Kijevsko-pečerske lavre iz 11. veka je značajno oštećen, u onome što je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko opisala kao "brutalni napad na ukrajinski narod i nasleđe".

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Veliki deo Ukrajine danas je bio pod upozorenjima na vazdušne napade. Najmanje 23 osobe su ranjene u napadima na Kijev, dok je još pet povređeno u Harkovu.

Uspenski sabor je deo Kijevsko-pečerske lavre, kompleksa manastirskih zgrada koji je pod zaštitom UNESKO-a.

- Hitno ćemo pokrenuti sve relevantne procedure u okviru UNESKO-a i drugih međunarodnih mehanizama i zahtevati hitan i adekvatan odgovor na ovo državno varvarstvo - rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Poljska podiže borbene avione

Ovo nije prvi put da je katedrala pogođena. Tokom Drugog svetskog rata, skoro je potpuno uništena, osim jugoistočne kule, prema podacima UNESKO-a. Katedrala je obnovljena pre oko 25 godina u skladu sa arhitektonskim oblicima ukrajinskog baroka s kraja 18. veka.

Susedna Poljska je saopštila da je podigla borbene avione i stavila sisteme protivvazdušne odbrane u stanje pripravnosti kao "preventivni" odgovor na ruske napade na Kijev. Napadi dolaze uoči samita G7 u Francuskoj ove nedelje, gde će rat u Ukrajini biti glavna tema.