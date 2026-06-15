BOMBA! PATRIOT PRVI PUT OBORIO RUSKU HIPERSONIČNU RAKETU CIRKON?! Ukrajinska kontra na tvrdnju Rusa da je projektil PVO zapalio Kijevsko-pečersku lavru (FOTO)
Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot je, prema tvrdnji ukrajinskog vojnog zvaničnika, "verovatno" noćas oborio rusku hipersoničnu raketu Cirkon tokom velikog napada snaga pod komandom Kremlja na Kijev.
Cirkon je krstareća raketa koja dostiže brzinu do devet maha ili oko 11.025 km/h, može da nosi nuklearnu bojevu glavu, a Rusija ju je prvi put upotrebila uprvo u ratu protiv Ukrajine.
Ukrinform prenosi da je Jurij Ignat, šef Odeljenja za komunikacije Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine, tvrdnju o "verovatnom" obaranju Cirkona objavio na Fejsbuku.
- Još jedno masovno raketiranje Kijeva - jedno od najvećih po broju balističkih raketa. Protivvazdušna odbrana raspoređuje Patriote! Zbog masovnog napada neprijatelja, nažalost, ima razaranja, žrtava, a Lavra je u plamenu... Ukrajinci fotografišu fragment rakete Patriot, koja je verovatno večeras oborila ruski Cirkon i čak i ne shvatajući čiji je, objavljuju tu fotografiju na mrežama - napisao je Ignat.
On je objavio snimke sa ruskih Telegram kanala, navodeći da neprijatelj koristi bilo šta ukrajinsko za promociju sopstvenih narativa i propagande.
- Još jedna laž, tvrde da smo pucali sami na sebe! - poručio je Ignat.
U talasu vazdušnih udara koji je Rusija noćas izvela na Ukrajinu deset ljudi je poginulo i više desetina osoba su ranjene, a u napadu na prestonicu Kijev zapaljena je Kijevsko-pečerska lavra iz sredine 11. veka, jedna od najvažnijih pravoslavnih svetinja.
Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila je da je u "brutalnom napadu na naš narod i naše nasleđe" značajno oštećena Saborna crkva uspenja presvete Bogorodice, koja predstavlja centralni deo manastirskog kompleksa Kijevsko-pečerske lavre.
Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.
(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)