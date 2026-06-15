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Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot je, prema tvrdnji ukrajinskog vojnog zvaničnika, "verovatno" noćas oborio rusku hipersoničnu raketu Cirkon tokom velikog napada snaga pod komandom Kremlja na Kijev.

Cirkon je krstareća raketa koja dostiže brzinu do devet maha ili oko 11.025 km/h, može da nosi nuklearnu bojevu glavu, a Rusija ju je prvi put upotrebila uprvo u ratu protiv Ukrajine.

Ukrinform prenosi da je Jurij Ignat, šef Odeljenja za komunikacije Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine, tvrdnju o "verovatnom" obaranju Cirkona objavio na Fejsbuku.

- Još jedno masovno raketiranje Kijeva - jedno od najvećih po broju balističkih raketa. Protivvazdušna odbrana raspoređuje Patriote! Zbog masovnog napada neprijatelja, nažalost, ima razaranja, žrtava, a Lavra je u plamenu... Ukrajinci fotografišu fragment rakete Patriot, koja je verovatno večeras oborila ruski Cirkon i čak i ne shvatajući čiji je, objavljuju tu fotografiju na mrežama - napisao je Ignat.

1/12 Vidi galeriju Ruska hipersonična raketa 3M22 Cirkon Foto: MoD Russia / WillWest News / Profimedia, HOGP/Russian Defense Ministry Press S

On je objavio snimke sa ruskih Telegram kanala, navodeći da neprijatelj koristi bilo šta ukrajinsko za promociju sopstvenih narativa i propagande.

- Još jedna laž, tvrde da smo pucali sami na sebe! - poručio je Ignat.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

U talasu vazdušnih udara koji je Rusija noćas izvela na Ukrajinu deset ljudi je poginulo i više desetina osoba su ranjene, a u napadu na prestonicu Kijev zapaljena je Kijevsko-pečerska lavra iz sredine 11. veka, jedna od najvažnijih pravoslavnih svetinja.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila je da je u "brutalnom napadu na naš narod i naše nasleđe" značajno oštećena Saborna crkva uspenja presvete Bogorodice, koja predstavlja centralni deo manastirskog kompleksa Kijevsko-pečerske lavre.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.