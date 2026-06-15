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Avion pakistanskog ratnog vazduhoplovstva srušio se tokom rutinske trenažne misije na otvorenom prostoru u blizini severozapadnog grada Mardana u ponedeljak, pri čemu su poginula oba pilota, saopštili su vojska i zvaničnici.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak sa nadzorne kamere udara letelice o zemlju.

U saopštenju, vojska je identifikovala pilote kao poručnika Muhameda Kasima Abdulaha iz Pakistanskog ratnog vazduhoplovstva i poručnika Tahu Abasija iz Mornarice. Navodi se da je naređeno istražnom odboru da utvrdi uzrok nesreće.

U odvojenim saopštenjima, predsednik Asif Ali Zardari, premijer Šehbaz Šarif, načelnik vojske, feldmaršal Asim Munir i oružane snage izrazili su "duboku tugu" zbog gubitka života i izrazili saučešće porodicama.

Nesreće tokom vojne obuke periodično se dešavaju u Pakistanu, iako se detalji često ne objavljuju odmah, a nalazi istrage se retko objavljuju.

Najnovija nesreća dogodila se manje od nedelju dana nakon što je 22 vojnika poginulo kada se vojni helikopter srušio u pakistanskom Kašmiru zbog tehničke greške, prema vojsci.

(Kurir.rs/ABC Njuz)

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