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Radoslav Šikorski, poljski vicepremijer i ministar spoljnih poslova, upozorio je danas pred sastanak šefova diplomatija zemalja Evropske unije da Ukrajina mora da ispuni sve postavljene kriterijume ako želi da postane punopravna članica.

"Svakom decenijom postojanja EU sve teže je ući u nju, ne lakše, zato što su dostignuća evropskog prava i integracija sve veći i dublji. Nama su tehnički pregovori trajali sedam godina a mi moramo da budemo sigurni da će Ukrajina biti spremna i da će proširenje biti uspeh za obe stranke", kazao je Šikorski.

Šef poljske diplomatije naglasio je da svi kriterijumi za ulazak u EU moraju da budu u potpunosti ispunjeni.

Šikorski je takodje izrazio nadu da će ministri danas uspeti da se dogovore o novom paketu sankcija protiv Rusije, te je istakao nove sankcije za flotu iz senke, brodove pod tudjim zastavama često u katastrofalnom stanju koji prevoze rusku naftu, kao i nove sankcije za rusku vojnu industriju i proširenje spiska pojedinaca odgovornih za rat u Ukrajini.

"Putin je omolovažao Evropu a sada vidi da Evropa ume da bude solidarna i efikasna", rekao je Šikorski.

1/8 Vidi galeriju Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske Foto: Evgeniy Maloletka/AP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Poljski ministar podržao je inicijativu Estonije da se ruskim ratnim veteranima zabrani ulazak u EU.

"Poenta je u tome da ljudi kojima je razorio moral rat i koji su krivci za ratne zločine ne mogu da odlaze na letovanje, recimo na francusku rivijeru", rekao je Šikorski.

Poljski premijer Donald Tusk obećao je prošle sedmice da Poljska neće u proces integracije Ukrajine unositi svoje bilateralne sporove sa Kijevom, recimo oko mučnih poglavlja zajedničke istorijske prošlosti.