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Nakon tragične smrti Marije Eduarde Rodriges de Freitas (21), koja je bačena u smrt sa mosta u Brazilu, isplivali su novi detalji nesreće.

Tragediju su snimile i kamere, kao i trenutak kada ona pada u smrt četrdeset metara ispod mosta, gde je udarila o čvrsto tlo.

Kako piše nemački Bild, neverovatno je da je ekipa za skakanje zaboravila da priveže sigurnosni konopac za nju. Dok je padala, jeziv krik je odjekivao kroz klisuru: "Konopac, momci, konopac!"

Iako se na snimku ispod ne vidi trenutak udara o zemlju, upozoravamo čitaoce da je video materijal uznemirujuće sadržine.

Trojica muškaraca (27, 32 i 42) sada su u fokusu istrage. Iako su se bavili opasnim adrenalinskim sportom zaboravili su glavnu i osnovnu stvar - sigurnosno uže.

Pobegli posle tragedije kukavički pobegli. U međuvremenu su uhapšeni i nalaze se u pritvoru zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Nakon tragedije , njih trojica suU međuvremenu su uhapšeni i nalaze se u pritvoru zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Marija Eduarda Rodriges de Freitas Foto: Društvene Mreže

Kako pišu brazilski mediji, oni nisu radili u bilo kakvoj registrovanoj kompaniji. Njihov advokat je izjavio da skakanje sa mosta nije zabranjeno, i da je to ranije bilo tolerisano.

Nema bezbednosnih mera na mostu

Prema gradskoj administraciji, odgovornost za most je na federalnoj brazilskoj vladi.

Gradonačelnik Limeire Murilo Feliks izjavio je da se mora istražiti i odgovornost za nedostatak kontrole pristupa federalnoj imovini, koja "godinama predstavlja poznate rizike i još uvek nema potrebne bezbednosne mere."

Foto: Društvene Mreže

Navodno, bezbednosne mere su tražene mesecima, ali nisu sprovedene.

- Nažalost, ova nepažnja savezne vlade sada je dovela do još jedne tragedije u Limeiri.

Političar je incident nazvao "ubistvom" i izjavio da je na mostu već bilo nekoliko smrtnih slučajeva. Istraga o tačnim okolnostima nesreće je u toku.