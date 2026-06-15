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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obišao je danas Kijevsko-pečersku lavru, pravoslavnu svetinju iz 11. veka koja je zapaljena i oštećena noćas u ruskim vazdušnim udarima na Kijev i poručio da Kremlju sada sledi odgovor na veliki napad na glavni grad Ukrajine.

Novinari su upitali Zelenskog šta bi poručio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu nakon ovog napada.

- Reći ćemo i mi svoje - kazao je Zelenski.

On je ocenio da nije slučajno što su Rusi pokrenuli masovni napad na Ukrajinu odmah nakon što je Putin sinoć čestitao američkom predsedniku Donaldu Trampu 80. rođendan.

- Kao i uvek, cinično je čestitao predsedniku SAD, a zatim pokrenuo masovni napad na Ukrajinu. Mislim da nije slučajno što nekoliko dana nisu samo prikupljali rakete – videli smo da imaju potrebne snage; čekali su da to urade tek posle rođendana predsednika Trampa. U suprotnom bi tim američkog predsednika i sam Tramp pokrenuli pitanje masovnog udara - rekao je Zelenski.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Putinov pomoćnik Jurij Ušakov objavio je da je predsednik Rusije razgovarao sa Trampom 55 minuta i pritom čestitao rođendan šefu Bele kuće.

Zelenski je u objavi na Fejsbuku napisao da su "Rusi ispalili 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu, uključujući više od 60 raketa na Kijev" tokom noćašnjeg napada.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

U objavi na društvenoj mreži on je, uz snimak obilaska oštećene Kijevsko-pečerske lavre, naveo da je širom Ukrajine u tim vazdušnim udarima ubijeno najmanje 11 ljudi, a barem 53 osobe su ranjene.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila je da je u "brutalnom napadu na naš narod i naše nasleđe" značajno oštećena Saborna crkva uspenja presvete Bogorodice, koja predstavlja centralni deo manastirskog kompleksa Kijevsko-pečerske lavre.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.

Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot je, prema tvrdnji ukrajinskog vojnog zvaničnika, "verovatno" noćas oborio rusku hipersoničnu raketu Cirkon tokom velikog napada snaga pod komandom Kremlja na Kijev.

Cirkon je krstareća raketa koja dostiže brzinu do devet maha ili oko 11.025 km/h, može da nosi nuklearnu bojevu glavu, a Rusija ju je prvi put upotrebila upravo u ratu protiv Ukrajine.