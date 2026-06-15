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Nemačka je spremna da se "bori večeras" protiv Rusije i braniće "svaki centimetar" teritorije NATO-a, rekao je komandant nemačkog vazduhoplovstva u intervjuu za britanski Telegraf.

U svom prvom intervjuu za britanske medije, general-potpukovnik Holger Nojman, šef Luftvafea, rekao je da će njegove snage izvršiti razorne vazdušne napade na Rusiju ako Rusi napadnu zapadni savez.

U dodatnom upozorenju Moskvi, naglasio je da u NATO-u "ne postoje različite zone bezbednosti", što znači da bi napad na Estoniju izazvao isti odgovor kao vazdušni napad na London.

Nojman je potvrdio da bi poluostrvo Kola na severozapadu Rusije, Kalinjingrad i Crno more bili mete odgovora NATO-a ako bi savez bio primoran da se brani.

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Nadgleda proces naoružavanja vazduhoplovstva

Reči šefa Luftvafea su među najoštrijim izjavama nemačkog vojnog zvaničnika poslednjih godina i odražavaju dubok pomak Berlina ka ponovnom naoružavanju i većoj ulozi u evropskoj bezbednosti.

On nadgleda ponovno naoružavanje nemačkog vazduhoplovstva kao deo plana nemačkog kancelara Fridriha Merca za stvaranje "najjače konvencionalne vojske u Evropi".

Napomenuo je da bi vladin paket vredan više milijardi dolara omogućio "masovno" povećanje zaliha protivvazdušnih sistema, uključujući Patriot, Iris-T i Arou 3.

Nojman je posebno želeo da razveje sumnje da bi Nemačka oklevala da uzvrati Rusiji u slučaju napada na manje članice NATO-a na istočnom krilu.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

"Ne postoje zone različite bezbednosti"

U razgovoru za britanski Telegraf u sedištu Luftvafea u Špandauu blizu Berlina, rekao je:

"Ako dođe do sukoba, nadamo se da nikada neće, ali ako do njega dođe, branićemo svaki centimetar naše teritorije. To je važna poruka, posebno za Sever i naše baltičke saveznike".

"Moramo jasno reći da ne postoje zone različite bezbednosti, NATO je NATO, do poslednjeg centimetra. Moramo uložiti veliki napor da pratimo bezbednosnu situaciju i, ako je potrebno, delujemo u određenim regionima", dodao je.

Nojman je izdvojio Kalinjingrad, rusku eksklavu okruženu članicama NATO-a, Sankt Peterburg, poluostrvo Kola i Crno more, dom ruske Crnomorske flote.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska - Bundesver Foto: Shutterstock

Njegovi komentari dolaze usred sve zategnutije debate u Evropi o tome da li se treba pripremati za potencijalni rat sa Rusijom u odbrani svojih istočnih saveznika.

Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska su poslednjih meseci zabeležile povećanu rusku aktivnost, uključujući napade dronovima, što Zapad vidi kao moguću pripremu za širi sukob.

"Ući ćemo sa svim što imamo"

Bilo koji odgovor NATO-a, rekao je nemački komandant, bio bi "ogroman" jer bi to bio odnos snaga "32 prema X".

Uprkos decenijama nedovoljnog ulaganja u nemačku vojsku, što se sada brzo menja, Nojman je rekao da je vazduhoplovstvo spremno da se "bori večeras" ako Rusija napadne.

"'Bori se večeras' znači da ako me neko sada pozove i kaže da imamo situaciju, moramo biti spremni odmah. I spremni smo", rekao je.

"Ući ćemo sa svim što imamo u Nemačkoj, u vazduhoplovstvu, ali i u NATO-u, da branimo našu zemlju, naše vrednosti, naš narod i naš savez", naglasio je.

Komanda u bivšoj bazi RAF-a

Komandant Luftvafea vodi vazduhoplovstvo iz komande koja je služila kao baza RAF-a u Drugom svetskom ratu, a pre toga kao škola za nacističke pilote.

Tokom Drugog svetskog rata, tamo su obučavani piloti koji su kasnije učestvovali u vazdušnim napadima na London tokom Blickriga. Ironično, ta škola je napravljena po uzoru na RAF Kranvel u Velikoj Britaniji.

Danas, kaže Nojman, Nemačka bi bila spremna da zaštiti britansko nebo ako je potrebno. On kaže da oseća blisku vezu sa RAF-om, pošto se obučavao u RAF-u Kotesmor u Ratlandu.

"Britanija je saveznik NATO-a, tako da bi, ako bi došlo do takve situacije, NATO mogao da rasporedi protivvazdušne sisteme u Velikoj Britaniji kako bi pružio zaštitu", rekao je.

"Pošto je to NATO misija, naravno da bismo bili tamo. Pitanje da li Britanija treba dalje da jača sopstvene kapacitete je na njihovoj vazdušnoj komandi", nastavio je.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

"Ruska vojska pokazuje visok nivo prilagodljivosti"

Dok britanska protivvazdušna odbrana zaostaje za standardima, Nojman upozorava da rusko ratno vazduhoplovstvo ne treba potcenjivati uprkos slabijem prisustvu u Ukrajini. Rusija, uprkos tome što četiri godine vodi rat u Ukrajini, nije uspela da uspostavi vazdušnu nadmoć.

Postoje tvrdnje da Moskva izbegava masovnu upotrebu vazdušne moći zbog loših performansi i problema sa opremom, obukom i moralom, ali Nojman poziva na oprez. "Pravilo broj jedan: nikada ne potcenjujte svog protivnika", rekao je.

Naglasio je da ruska vojska pokazuje visok nivo prilagodljivosti i da se značajno razvila u ratu u Ukrajini. "Način na koji se Rusija bori u Ukrajini evoluirao je tokom više od četiri godine. Postoje veoma sposobne platforme poput Su-35 ili Su-57, kao i MiG-31, koji je i dalje veoma efikasan sistem", tvrdio je.

1/8 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Shutterstock, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia, Shutterstock, AP Alexander Demyanchuk, AP Julia Demaree, Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Dodao je da treba uzeti u obzir i krstareće, balističke i hipersonične rakete. Nojman je skeptičan prema ideji smanjenja oslanjanja Evrope na Sjedinjene Države zbog sumnji u pouzdanost američke bezbednosti pod Donaldom Trampom.

"Ja sam veliki pristalica NATO-a i transatlantskih odnosa. Ne sviđa mi se ideja evropske autonomije", rekao je.

„Ljudi su spremniji nego što izgledaju“

Dodao je da bi Nemačka trebalo da bude "veoma jak evropski partner" unutar alijanse. Njegov stav deli deo nemačkog vojnog rukovodstva koji odbacuje ideju da Nemačka preuzme ulogu vrhovnog komandanta NATO operacija u Evropi.

Nojman takođe ističe da će se uloga Luftvafea u NATO-u dramatično promeniti. "U prošlosti smo slali male kontingente na istočni bok, ali nikada celokupno ratno vazduhoplovstvo. To će biti zadatak u narednim mesecima", najavio je.

Rođen u Ulmu 1968. godine, Nojman je započeo karijeru nakon pada Berlinskog zida i služio je kao pilot Tornada i Jurofajtera, uključujući misiju u Avganistanu.