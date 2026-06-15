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Žena koju je u Australijinapala ogromna velika bela ajkula duga gotovo 3,7 metara identifikovana je, a njena porodica je saopštila da joj je amputirana jedna ruka. Lea Stjuart (35) izvučena je iz mora "u lokvi krvi" nakon što su očevici čuli jeziv vrisak na plaži u Sidneju.

1/4 Vidi galeriju Lea Stjuart (35) koju je nedaleko od obale napala velika bela ajkula Foto: Društvene Mreže, Printscreen/news.au

Nastavnicaje napadnuta dok je u subotu plivala pored plaže Kugi. Lekari koji su se zatekli van dužnosti očajnički su pokušavali da zaustave krvarenje, podvezavši trakama na njene teško povređene udove.

Hitna pomoć ubrzo je stigla na lice mesta, nešto pre 11 časova, a helikopter hitne službe prevezao ju je u bolnicu Sveti Vinsent.

1/7 Vidi galeriju Žena teško povređena u napadu ajkule u Sidneju Foto: screenshot YT/newscomauhq

Lea je plivala na svega tridesetak metara od obale kada ju je ajkula napala. Jedan svedok, Nikol Logan, rekla je da je videla "ogromnu lokvu krvi". Novinar australijske televizije ABC News, Patrik Stek, takođe se nalazio na plaži u trenutku napada.

On je opisao prizore kao "izuzetno uznemirujuće".

- Mnogo ljudi je plivalo u vodi kada smo čuli zaista jeziv vrisak koji se prolomio plažom - rekao je Stek.

Njeno krvavo telo iz mora je izvukao spasilac van dužnosti, 24-godišnji Čarli Verko, koji je utrčao u vodu kako bi je spasao.

Prema podacima sa stranice za prikupljanje pomoći koju je pokrenuo njen brat, tragični napad ostavio je Leu u kritičnom stanju, sa višestrukim ugrizima po rukama i nogama.

- Lea je posvećena i brižna majka, odličan nastavnik i stanovnica Kugija koja obožava more - napisao je njen brat Džošua Stjuart.

- Kao porodica, u šoku smo i slomljeni što se ovako nešto moglo dogoditi našoj voljenoj sestri, ćerki i majci, koja je puna života i energije.

Drugi meštani opisali su Leu kao "neverovatnu osobu" i predanu aktivistkinju za poboljšanje kvaliteta vode i podizanje svesti o raku dojke. Ova majka jednog deteta prošle godine preplivala je više od 48 kilometara kako bi prikupila novac za istraživanje raka dojke.

Plaže u istočnim predgrađima Sidneja bile su zatvorene nakon stravičnog napada, ali su ponovo otvorene u ponedeljak. Ovo je najnoviji u nizu zastrašujućih napada ajkula duž australijske obale.

Pre samo dve nedelje, 35-godišnji ronilac poginuo je nakon što ga je ajkula napala dok je lovio ribu podvodnom puškom.

Muškarac je stradao kod ostrva Majklmas, prirodnog rezervata udaljenog oko 385 kilometara od Perta.