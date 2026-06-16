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Holandija je zvanično predala Ratnoj mornarici Ukrajine svoj polovni brod - minolovac nazvan "Heničesk".

To je peti brod ukrajinske flote za nalaženje mina i drugi koji je dala holandska vlada, objavili su ukrajinski mediji.

Taj brod deplasmana od 510 tona, dugačak 50 metara, širok devet i s gazom od 2,45 metara, brzine od 15 čvorova (28 km/h), ranije je pripadao Kraljevskoj holandskoj mornarici i nosio naziv "Zr.Ms. Makkum".

Trup mu je od poliestera, neke komponente su od fiberglasa, a i mnogi drugi delovi su od nemagnetnog materijala.

Koristi napredni sonar dometa skoro do jednog kilometra i daljinski upravljane podvodne dronove.

Jedan je od 15 iz holandske klase minolovaca "Alkmar", izgrađenih u Holandiji od 1979. do 1989. godine u saradnji s Francuskom i Belgijom.

Holandija je za te brodove s posadom od 22 do 34 mornara čija je jedina odbrana jedan mitraljez kalibra 20 milimetara, gradila glavni pogon, menjače i po dva propelera za svaki brod, Francuska je isporučila sisteme za protivminsku zaštitu i elektronske sisteme, a Belgija je izgradila preostale elektronske i mehaničke instalacije.

Novi naziv broda "Heničesk" je dat u znak sećanja na ukrajinski minolovac tog naziva koji je izgubljen tokom borbene misije u junu 2022. godine u blizini Kinburnske prevlake u Crnom moru.

Minolovac je vitalni deo šire pomorske koalicije Ukrajine i njenih evropskih saveznika.

Holandija i Belgija rade na obuci ukrajinskih posada i snabdevanju tih brodova za razminiranje, aktivnih u zaštiti komercijalne brodske rute oojom se naročito obavlja poljoprivredni izvoz.

Brodovi koje su dali saveznici, poput "Heničeska" i "Melitopolja" kojeg je dala Belgija, obezbeđuju ukrajinske vode.