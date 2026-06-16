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Milanska skala predstavila je novu opersku sezonu, prvu pod vođstvom budućeg muzičkog direktora Mjung Vun Čunga. Međutim, pažnju javnosti ovih dana privlači i još jedan događaj po kome je ova čuvena kuća postala prepoznatljiva i van zidova pozorišta: veliki besplatni koncert na Trgu Duomo, koji svake godine okuplja desetine hiljada ljudi.

Milanska skala je predstavila novu sezonu 2026–2027. i početak mandata korejskog maestra Mjung Vun Čunga na mestu muzičkog direktora. On sa orkestrom i horom Skale sarađuje već 37 godina, a u novoj ulozi debitovaće 7. decembra, dirigujući Verdijevim "Otelom", nakon čega će voditi i operu "Magbet". U očekivanju novog repertoara, jednog od najvažnijih kulturnih dešavanja grada, Skala ponovo iznosi klasičnu muziku iz pozorišta na otvoreno.

Filharmonija Skale, poznata kao Milanska skala, po trinaesti put izlazi iz svog uobičajenog prostora i seli se ispred Duoma, na Trg Duomo (Piazza del Duomo) u Milanu.

Očekuje se više od 4.000 ljudi koji će besplatno prisustvovati koncertu, kao i znatno veći broj onih u neposrednoj blizini, koji satima čekaju kako ne bi propustili ovaj događaj koji se održava jednom godišnje, već 13 godina.

Na pozornici postavljenoj ispred čuvene gotičke katedrale nastupila je Filharmonija Skale pod upravom Rikarda Šajija, dirigenta koji je obeležio gotovo sva dosadašnja izdanja ovog koncerta.

Gost večeri bio je tridesetogodišnji japanski pijanista Hajato Sumino, poznat i pod umetničkim imenom Cateen, jedna od najvećih zvezda mlađe generacije klasičnih muzičara. Program je spojio rusku i američku muzičku tradiciju, od Rahmanjinova i Šostakoviča do Geršvina i Bernstajna.

- Trg Duomo u Milanu pretvara se u ogromnu koncertnu dvoranu na otvorenom, što muzičarima donosi ponos, ali i veliku odgovornost, jer broj publike odgovara velikim pop događajima. Zato smo svesni da je ovo prilika da privučemo novu publiku, zainteresujemo je i podstaknemo da dođe u pozorište i sluša naše redovne koncerte - istakao je Damijano Kotalaso, umetnički koordinator koncerta.

Organizatori ističu da među posetiocima svake godine ima sve više mladih.

- Ovo je prilika da gradimo publiku budućnosti, koja će u godinama koje dolaze posećivati koncertne dvorane. Zato smo posebnu pažnju posvetili izboru repertoara, koji mora da funkcioniše u prostoru poput gradskog trga i da podstakne interakciju između publike i izvođača - dodao je Kotalaso.

Koncert za Milano održava se od 2013. godine i danas okuplja do 30.000 ljudi, dok televizijski prenos osvetljenog Duoma i nastupa Filharmonije Skale svake godine stiže do publike širom Evrope, Azije i Bliskog istoka.

Milanska skala ulazi u novu umetničku eru sa sezonom 2026/27, koja donosi 13 operskih naslova, uključujući tri premijere za Milano, kao i više dirigentskih i rediteljskih debija. Najavljeni su i bogati baletski i simfonijski programi, uz nove projekte za mlade i porodice.

Nova sezona spaja tradiciju i otvaranje prostora za nove umetnike i publiku, a upravo Koncert za Milano ostaje njen najneposredniji susret sa građanima, veče kada se vrhunska muzika vraća gradu.