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Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je danas da je pronašla ostatke drona Geran-2, letelice ruske proizvodnje, pored Saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u okviru Kijevsko-pečerske lavre, koja je navodno gađana tokom protekle noći.

"Prema istrazi, neprijatelj je napao manastirski kompleks u 1.50 posle ponoći 15. juna 2026. godine, tokom masovnog bombardovanja Kijeva", navela je SBU na Telegramu.

Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Dodaje se da je pronašla "fragmente trupa i motora ruskog samoubilačkog drona koji je pogodio crkvu".

"Ispitivanje ostataka neprijateljskog drona utvrdilo je da su neke od njegovih komponenti proizvedene u Rusiji", dodaje se u saopštenju SBU.

Sa svoje strane, Moskva tvrdi da je oštećenu crkvu u Kijevu pogodila američka protivvazdušna raketa Patriot.

(Kurir.rs/Beta)

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