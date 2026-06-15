OVO RUSKO ORUŽJE JE POGODILO SVETINJU U KIJEVU? Služba bezbednosti Ukrajine tvrdi da je pronašla ostatke pored zapaljene crkve!
Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je danas da je pronašla ostatke drona Geran-2, letelice ruske proizvodnje, pored Saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u okviru Kijevsko-pečerske lavre, koja je navodno gađana tokom protekle noći.
"Prema istrazi, neprijatelj je napao manastirski kompleks u 1.50 posle ponoći 15. juna 2026. godine, tokom masovnog bombardovanja Kijeva", navela je SBU na Telegramu.
Dodaje se da je pronašla "fragmente trupa i motora ruskog samoubilačkog drona koji je pogodio crkvu".
"Ispitivanje ostataka neprijateljskog drona utvrdilo je da su neke od njegovih komponenti proizvedene u Rusiji", dodaje se u saopštenju SBU.
Sa svoje strane, Moskva tvrdi da je oštećenu crkvu u Kijevu pogodila američka protivvazdušna raketa Patriot.
(Kurir.rs/Beta)