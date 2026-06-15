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Američki potpredsednik, Džej Di Vens je u emisiji "Dobro jutro, Amerika" na televiziji ABC rekao da je mirovni sporazum između SAD i Irana potpisan "digitalno", uoči zvanične ceremonije potpisivanja koja bi trebalo da bude održana u petak u Švajcarskoj.

Nije odmah bilo jasno da li je Vens govorio o istom sporazumu ili je mislio na preliminarni memorandum o razumevanju, odnosno okvirni dogovor.

Ipak, činjenica da navodno postoji potpisani dokument otvara brojna pitanja, uključujući i zašto njegov sadržaj još nije objavljen - Vens je rekao da će to biti učinjeno kasnije ove nedelje - da li je potpisivanje u nedelju automatski dovelo do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i ukidanja američke blokade iranskih luka, kao i da li je time počeo šezdesetodnevni period tehničkih pregovora ili će oni sačekati formalno potpisivanje u petak.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je ranije nagovestio da će moreuz biti otvoren u petak, očekuje se da ove nedelje sa liderima zemalja G7 u Francuskoj razgovara o logistici uklanjanja mina iz moreuza.

- Brodovi počinju da prolaze, mnogi natovareni naftom, kroz Ormuski moreuz - napisao je Tramp u ponedeljak ujutru na društvenoj mreži Truth Social.

Vens je gostovao u više jutarnjih emisija kako bi pozvao na oprez nakon izveštaja iz Irana koji navodno otkrivaju detalje sporazuma, ali i kako bi odgovorio članovima sopstvene stranke koji su izrazili zabrinutost zbog navoda da bi Iran mogao da dobije sredstva za obnovu zemlje.

Potpredsednik je potvrdio da će Iran dobiti pristup fondu za obnovu vredan 300 milijardi dolara, ukoliko ispuni svoje obaveze u vezi sa okončanjem nuklearnog programa, ali je naglasio da taj novac neće dolaziti iz Sjedinjenih Američkih Država.

- To je nešto čemu bi mogli da imaju pristup, uz finansiranje Saveta za saradnju zemalja Zaliva, pod uslovom da ispune svoj deo obaveza - rekao je Vens za emisiju "Jutra na CBS-ju".

- Apsolutno smo otvoreni za to da zemlje Saveta za saradnju zemalja Zaliva investiraju u obnovu Irana, ali samo ako Iran okonča svoj nuklearni program.

Vens je takođe izjavio za "Dobro jutro Amerika" da "nijedan dolar američkog novca neće otići Iranu" i naglasio da bi svaka finansijska korist usledila tek nakon što Teheran ispuni određene uslove u vezi sa prekidom programa obogaćivanja uranijuma.

Senator Lindzi Grejem, blizak Trampov saveznik, bio je među najglasnijim kritičarima fonda za obnovu, upozoravajući da bi novac bio uzalud potrošen bez promene vlasti u Iranu.

- Ideja o fondu za obnovu od 300 milijardi dolara, imajući u vidu ko upravlja Iranom, deluje potpuno neprimereno. To bi bilo kao da se pokrene Maršalov plan za Nemačku dok su nacisti i dalje na vlasti - napisao je Grejem na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej di Vens stigao na prvu rundu pregovora s Iranom u pakistansku prestonicu Islamabad Foto: PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY, Jacquelyn Martin/AP POOL

- Pozivam Lindzija Grejema i sve ostale da ne veruju propagandi iranskih tvrdolinijaša, već onome što zaista piše u sporazumu - odgovorio je Vens.

- Tekst sporazuma biće objavljen ove nedelje i svi će moći da vide da Iran neće dobiti ni cent ukoliko ne ispuni svoje obaveze. Novac o kojem govorimo zapravo se odnosi na ublažavanje sankcija. Mi im ne dajemo američki novac.

Mnoga pitanja o detaljima sporazuma i dalje ostaju otvorena, posebno kada je reč o Ormuskom moreuzu i mogućnosti naplate naknada za prolazak kroz njega.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Tramp je rekao da će prolaz kroz moreuz trajno ostati besplatan, ali je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagaei u ponedeljak izjavio da Iran neće naplaćivati takse brodovima koji prolaze kroz ovaj ključni pomorski pravac, ali je nagovestio da bi Teheran ipak mogao da naplaćuje određene usluge koje budu pružene.

Vens je tokom intervjua za CNBC priznao da "postoji mnogo važnih detalja koje tek treba razraditi i o kojima će se razgovarati za pregovaračkim stolom".