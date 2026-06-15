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Ruski nadzvučni strateški bombarder Tu-22M3 srušio se u blizini mesta Svisk u Irkutskoj oblasti, na istoku Rusije. Prema prvim informacijama, reč je o jednom od aviona sa kojih su rano jutros lansirane rakete u okviru masovnog kombinovanog napada na ukrajinske gradove.

1/6 Vidi galeriju Srušio se ruski strateški bombarder Tu-22M3 Foto: Printscreen X

Naime, Rusija je sinoć izvela snažan napad na Ukrajinu koristeći jurišne bespilotne letelice i rakete vazdušnog i kopnenog baziranja različitih tipova. Glavna meta ovog razornog udara bio je glavni grad Kijev, a projektilima su žestoko gađani i Dnjepar i Harkov.

Ukupno su radiotehničke jedinice Vazduhoplovnih snaga Ukrajine zabeležile čak 681 sredstvo vazdušnog napada - 70 raketa i 611 bespilotnih letelica različitih tipova.

Rusi poslali "cirkone" i stotine dronova mamaca

Ukrajinske snage objavile su precizne podatke o arsenalu koji je Moskva tokom noći upotrebila. Sa Krima je lansirano šest moćnih protivbrodskih raketa 3M22 "cirkon", dok su iz Brjanske i Kurske oblasti u Rusiji ispaljene 34 balističke rakete Iskander-M/S-400.

Ruske snage upotrebile su i 30 krstarećih raketa H-101/Iskander-K.

Pored raketa, na ukrajinske gradove lansirano je čak 611 jurišnih bespilotnih letelica. Među njima su bili poznati dronovi tipa "šahed", "gerber" i "italmas", ali i dronovi-mamci tipa "parodija", koji služe za zbunjivanje protivvazdušne odbrane. Dronovi su lansirani iz više pravaca, sa teritorije Rusije i Krima.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila 632 drona i rakete

Vazdušni napad satima su odbijali avijacija, protivvazdušne raketne jedinice, jedinice za elektronsko ratovanje i mobilne vatrene grupe Odbrambenih snaga Ukrajine.

Prema zvaničnim podacima komande ukrajinskih Vazduhoplovnih snaga, do osam časova ujutru oborena su ili ometena 632 cilja - 50 raketa i 582 neprijateljske bespilotne letelice.

Ukrajinci su uspeli da presretnu pet raketa "cirkon", 15 balističkih projektila Iskander-M/S-400, kao i svih 30 krstarećih raketa H-101/Iskander-K.

Ipak, preostalih 20 balističkih raketa i 27 jurišnih dronova probilo je odbranu i pogodilo ciljeve na ukupno 42 lokacije, dok su na još 12 mesta zabeleženi padovi opasnih ostataka oborenih letelica.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

Crni dan za Harkov i Kijev

Ruski udari ostavili su za sobom teške posledice po civile. U Kijevu su među oštećenim objektima stambene zgrade, muzejski kompleks Arsenal, kao i istorijski Uspenski hram(Kijevsko-pečerska lavra) - jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta koja se nalazi pod zaštitom UNESKO.

Najtragičnije vesti stižu iz Harkova. Tamo je, usled ponovljenog raketnog udara na istu lokaciju koja je prethodno bila pogođena, poginulo pet ukrajinskih spasilaca.