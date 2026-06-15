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Britanski premijer Kir Starmer rekao je da će uvesti zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina i ograničenja za igre i platforme za prenos uživo kako bi "deci vratio detinjstvo".

TikTok, Jutjub i Instagram zabranjeni

Vlada je saopštila da će blokirati decu koja koriste platforme društvenih mreža čija je svrha da omoguće društvenu interakciju između korisnika i koje korisnicima omogućavaju objavljivanje materijala pomoću algoritama.

To znači da će zabrana obuhvatiti platforme poput Snepčeta, TikToka, Jutjuba, Instagrama, Fejsbuka i X, navodi se u saopštenju vlade.

Vlada je saopštila da ne namerava da servisi za razmenu poruka poput WhatsApp-a ili servisi za strimovanje muzike budu uključeni u zabranu i da će se izuzeci stalno preispitati.

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Kako će se zabrana sprovoditi?

Britanski premijer rekao je da će se zabrana sprovoditi akcijama protiv platformi društvenih mreža, a ne kažnjavanjem dece koja pronađu načine da je zaobiđu.

Vlada je saopštila da će regulator Ofcom sprovesti brzu studiju kako bi utvrdio najbolji način za proveru da li je neko stariji od 16 godina i da će imati novu strategiju sprovođenja i finansiranje.

Starmer je rekao da cilja da usvoji relevantne propise pre Božića i da zabrana stupi na snagu početkom sledeće godine.

Potpun odgovor na vladine konsultacije o ovom pitanju biće objavljen u julu, sa detaljnijim opisom politike.

Foto: Shutterstock

Ograničenja na sajtovima za igre

Vlada je takođe saopštila da će blokirati prenos uživo i komunikaciju sa strancima za mlađe od 16 godina, uključujući sajtove za igre.

Starmer je rekao da će ovo sprečiti strance da kontaktiraju decu putem ovih sajtova.

Vlada će razmatrati policijski čas i ograničenja skrolovanja

Vlada će takođe detaljnije razmotriti noćne policijske časove i pauze u beskonačnom skrolovanju za mlađe od 18 godina i izneće više detalja u odgovoru sledećeg meseca.