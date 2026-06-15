Slušaj vest

Predsednik SAD, Donald Tramp doputovao je u francuske Alpe u ponedeljak kako bi se sastao sa svetskim liderima na samitu Grupe sedam (G7), nakon što je objavio da je postignut sporazum za koji tvrdi da će okončati rat između SAD i Irana. On se odmah sastao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

1/7 Vidi galeriju Tramp stigao na samit G7 koji se održava u Francuskoj, sastao se sa Makronom Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Tramp i iranski zvaničnici već danima su tvrdili da napreduju ka postizanju dogovora, ali je još u nedelju situacija delovala neizvesno nakon novog talasa sukoba između Izraela i boraca libanskog pokreta Hezbolah, koji ima podršku Irana.

Nakon postizanja sporazuma, republikanski predsednik SAD stigao je u Evijan sa znatno povoljnijom političkom pozicijom za razgovore sa liderima G7, među kojima su i neki koji su oštro kritikovali njegovo vođenje sukoba, koji je doveo do rasta globalnih cena energenata.

- Brodovi sveta, pokrenite motore - napisao je Tramp na društvenim mrežama, proslavljajući sporazum za koji tvrdi da će dovesti do ukidanja američke blokade Ormuskog moreuza, kroz koji je pre sukoba prolazilo oko 20 odsto svetskog izvoza sirove nafte.

- Neka nafta ponovo poteče!

Međutim, zamenik ministra spoljnih poslova Irana, Kazem Garibabadi, izjavio je da će iransko zatvaranje moreuza ostati na snazi sve dok sporazum ne bude zvanično potpisan. Ni Bela kuća ni Iran nisu objavili konačan tekst sporazuma niti su otkrili više detalja.

Sporazum bi mogao da promeni dinamiku samita G7

Postizanje sporazuma neposredno pre odlaska na samit moglo bi da promeni dinamiku okupljanja svetskih lidera za Trampa.

On je prethodnih nedelja imao nesuglasice sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, britanskim premijerom Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i italijanskom premijerkom Đorđom Meloni zbog toga što ih nije konsultovao pre donošenja odluke o ulasku u rat.

Istovremeno, Tramp je kritikovao četvoro evropskih lidera - članica vojnog saveza NATO - zbog, kako smatra, nedovoljne podrške Sjedinjenim Američkim Državama tokom sukoba.

Prema navodima Bele kuće, očekuje se da Tramp sa liderima razgovara i o uklanjanju mina iz Ormuskog moreuza.

Velika Britanija i Francuska izrazile su spremnost da pomognu u razminiranju nakon prekida sukoba. Strah od mina jedan je od razloga zbog kojih je tokom rata gotovo potpuno obustavljen saobraćaj naftnih tankera, a njihovo brzo uklanjanje biće ključno za vraćanje poverenja komercijalnih brodskih kompanija.

Emanuel Makron izjavio je u ponedeljak da je Francuska spremna da "veoma brzo" rasporedi svoje kapacitete, uključujući brodove za razminiranje, u region kako bi pomogla.

Dodao je da se francuski nosač aviona, zajedno sa pratećom udarnom grupom, već nalazi u regionu i da će biti spreman da pruži podršku u roku od nekoliko dana nakon što Sjedinjene Američke Države i Iran potpišu sporazum.

1/21 Vidi galeriju Napad Izraela na Iran Foto: Mohammed Zaatari/AP

Makron, domaćin samita, pozvao je lidere tri zemlje koje nisu članice G7 - Egipat, Katar i UAE - da učestvuju na sednici o Bliskom istoku u utorak, na kojoj se očekuje da Iran bude glavna tema.

Lideri Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije i Kanade izdali su zajedničko saopštenje u kojem su sporazum pozdravili kao "trenutak prilike za obnovu regionalne stabilnosti i stabilizaciju globalne ekonomije".

U odvojenom razvoju događaja, predsednik SAD, Donald TrAmp rekao je uoči odlaska na samit da je upozorio Makrona da Sjedinjene Američke Države "neće imati izbora" osim da uvedu carine od 100 odsto na francuska vina ukoliko Pariz ne ukine digitalni porez za američke tehnološke kompanije, obnavljajući dugogodišnju pretnju koja datira još iz njegovog prvog mandata.

Vina i žestoka alkoholna pića koja se izvoze iz Evropske unije u SAD trenutno podležu carini od 15 odsto.

U intervjuu za televiziju TF1, Makron je u ponedeljak izjavio da "nije na Sjedinjenim Američkim Državama da odlučuju o tome kakvi bi evropski ili francuski zakoni trebalo da budu".

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp Emanuel Makron Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, EPA / Ian Langsdon, EPA

Tramp se sastao sa Makronom u francuskim Alpima

Tramp se sastao sa Makronom, nakon čega će se zajedno sa ostalim liderima pridružiti radnoj večeri.

Tramp je oštro kritikovao bivšeg predsednika Baraka Obamu zbog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, tvrdeći da taj dogovor nije sprečio Teheran da napreduje ka razvoju nuklearnog oružja i da je Islamskoj Republici obezbedio milijarde dolara.

Tramp je 2018. godine povukao Sjedinjene Američke Države iz sporazuma poznatog kao Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA). Pored SAD, potpisnice sporazuma su i Velika Britanija, Kina, Francuska, Nemačka, Rusija i Evropska unija.

U intervjuu za New York Times u nedelju, Tramp je odbacio poređenja sa nuklearnim sporazumom iz Obaminog vremena.

- Pregovarali smo iz pozicije snage. On ih je, u suštini, podmićivao.

Međutim, Tramp još nije objasnio kako će njegov sporazum rešiti neka od ključnih pitanja iranskog nuklearnog programa, uključujući ko će biti zadužen za proveru da li Iran poštuje sporazum i ko će uništiti ili ukloniti 441 kilogram visoko obogaćenog uranijuma za koji se veruje da je zakopan ispod nuklearnih postrojenja teško oštećenih u američkim napadima prošlog leta.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim uoči samita G7

Makron je pozvao i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da u utorak učestvuje na radnoj sednici lidera G7 posvećenoj ratu između Rusije i Ukrajine.

Za sada nije planirano da Zelenski i Tramp održe bilateralni sastanak tokom boravka u Francuskoj, ali je Tramp u nedelju odvojeno razgovarao telefonom sa Zelenskim i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov, rekao je novinarima da je Tramp naglasio potrebu za okončanjem sukoba u Ukrajini i izrazio spremnost da utiče na evropske saveznike i Kijev kako bi se to ostvarilo, uključujući i tokom samita G7.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Prema Ušakovljevim rečima, Tramp je takođe rekao da nedavni napadi na civilne ciljeve u Rusiji otežavaju postizanje rešenja.

Zelenski je u saopštenju objavljenom na Telegramu naveo da je Trampa obavestio o poboljšanju i jačanju položaja ukrajinskih snaga na istočnoj liniji fronta.