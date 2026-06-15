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Međunarodni dan dijaloga među civilizacijama obeležen je koncertom kineske tradicionalne muzike „Dijalog - Povezivanje“ u Kineskom kulturnom centru.

Koncert koji je održan u organizaciji Ambasade Narodne republike Kine u Republici Srbiji, još jednom je potvrdio snažne kulturne veze I prijateljstvo Kine i Srbije.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming, u svom obraćanju je istakao značaj dijaloga među civilizacijama, međusobnog poštovanja, kulturne razmene, učenja kao temelja mira, razvoja i prijateljstva među narodima.

Predsednik Kine Si Đinping, 2023. godine je pokrenuo Inicijativu za globalnu civilizaciju, na predlog i inicijativu Kine, Ujedinjene nacije su 2024. godine, 10. jun proglasile „Međunarodnim danom dijaloga među civilizacijama“, s ciljem da se zalaže za poštovanje raznolikosti svetskih civilizacija, promoviše ravnopravni dijalog, razmena i međusobno učenje, kao i da se neguje harmonična koegzistencija različitih civilizacija. Posebna pažnja se posvećuje zajedničkim ljudskim vrednostima kao što su mir, razvoj i pravda.

Rezolucija, koju je podržalo više od 80 zemalja, naglašava da sva civilizacijska dostignuća čine „kolektivno nasleđe čovečanstva“, ističe važnost poštovanja civilizacijske raznolikosti i „ključnu ulogu dijaloga“ u održavanju globalnog mira, unapređenju zajedničkog razvoja, poboljšanju ljudskog blagostanja i postizanju kolektivnog napretka.

Kultura i tradicija Kine i Srbije su zajedničko blago ljudskog društva. Stara kineska izreka kaže: „Visoke planine i vodeni tokovi spajaju srodne duše.“ Umetnost je jezik koji prevazilazi granice i povezuje srca, što je i pokazao koncert „Dijalog - Povezivanje“.

Dijalog među civilizacijama ostaje najefikasniji način za eliminisanje diskriminacije i predrasuda, negovanje međusobnog razumevanja i poverenja, jačanje odnosa među narodima i globalne solidarnosti.

Srbija je prva država na svetu koja je potpisla zajedničku izjavu sa Kinom o podršci glavnim globalnim inicijativama, uključujući i Inicijativu za globalnu civilizaciju. Dve zemlje su posvećene zajedničkoj primeni važnog konsenzusa o jačanju dijaloga među civilizacijama jer civilizacje tako napreduju, obogaćuju se međusobnim učenjem. Dijalog, pored toga što donosi prijateljstvo otvara i nove mogućnosti za zajedničku budućnost.