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Napadi podmetanjem požara, usmereni na Kira Starmera, bili su deo sabotažne kampanje ruske države, navodi istraga. Dokazi koje je otkrio BBC sugerišu da je mladi ruski diplomata Evgenij Ljukšin (23) koordinisao napade na imovinu i automobil povezan sa premijerom Velike Britanije.

Ove šokantne optužbe dolaze nakon što su danas dvojica muškaraca osuđena zbog učešća u podmetanju požara na automobil i kuću u severnom Londonu. Dvojac, opisan kao "kriminalni posrednici", proglašen je krivim za planiranje oštećenja imovine povezane sa Starmerom.

Na sudu je rečeno da su muškarci delovali po instrukcijama misterioznog nalogodavca sa inicijalima EL, kojeg su zvali "El Money". BBC istraga je sada otkrila dokaze koji sugerišu da bi EL mogao biti Evgenij Ljukšin, sin visokog moskovskog zvaničnika.

Optuženi za podmetanje požara Foto: Londonska policija

Takođe je utvrđeno da je vodio naloge i grupe koje su širile rasnu mržnju i podsticale podele u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Odbacujemo svaki pokušaj povezivanja Rusije ili njenog Ministarstva spoljnih poslova sa nezakonitim aktivnostima - saopštila je ruska ambasada za BBC.

Dodali su da Rusija ne predstavlja "pretnju Ujedinjenom Kraljevstvu ili njegovim građanima i nema agresivne namere prema Britaniji". Ukrajinski državljanin Roman Lavrinovič (22) prvo je zapalio "tojota" RAV4 u Kentiš Taunu 8. maja prošle godine.

Zatim je tri noći kasnije izveo napad paljenjem kuće u severnom Londonu. Na sudu u Bejliju rečeno je da je Lavrinovič takođe zapalio još jednu kuću u kojoj je boravila sestra supruge premijera 12. maja.

Rumun Stanislav Karpiuk (27) sarađivao je sa Lavrinovičem u planiranju paljenja i primao novac za to.

- Lavrinoviču je ponuđen novac da podmetne požare od kontakta koji se zvao ili koristio pseudonim "El Money". "El Money" je komunicirao na ruskom jeziku, za razliku od ukrajinskog koji su koristili optuženi. Tri požara u istom području u roku od pet dana ne bi bila neobična. Međutim, tri požara povezana sa istom osobom, to je više od slučajnosti - rekao je tužilac.

1/4 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: Stefan Rousseau/PA Pool Photo

Sva trojica su negirala da su zajedno sa drugima planirali uništavanje imovine podmetanjem požara u periodu od 1. aprila do 13. maja 2025. Na sudu se identitet anonimnog nalogodavca namerno nije razmatrao. On je kontaktirao Lavrinoviča preko aplikacije Telegram, koristeći ime "EL". "El Money" je regrutovao počinioce preko Telegram grupe za Ukrajince koji traže posao u Londonu.

BBC navodi da je korišćenjem otvorenih izvora identifikovana dodatna aktivnost EL-a, uključujući više poruka na Telegram kanalima koji šire rusku propagandu, veličaju Putina i kritikuju Ukrajinu.

- Radite za slavu nacije da biste prkosili svojim neprijateljima - pisalo je u jednoj objavi, u kojoj je nudeno 1.000 dolara za podmetanje požara.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Dalje se navodi da je ostavljao tragove o svom identitetu, uključujući tvrdnje o pristupu poverljivim informacijama preko svog oca. U jednoj objavi o dokumentima NATO-a i CIA-e, napisao je: "Moj otac mi prosleđuje deo toga, nije uzalud što je bio u Evropi."

BBC je pronašao Evgenija Ljukšina u jednoj od Telegram grupa u kojoj je EL bio aktivan. Takođe ga je identifikovao na fotografiji koju je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, gde stoji pored zamenika ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

Fotografija je navodno nastala na Danu diplomata u Moskvi u februaru. Dodatne fotografije na njegovim društvenim mrežama povezuju ga sa Ministarstvom spoljnih poslova, a jedna prikazuje i njegovu diplomatsku propusnicu, navodi BBC.

On je takođe sin visokog diplomate koji je ranije bio stacioniran u ruskoj ambasadi u Danskoj, što dodatno upućuje da bi "EL" mogao da bude upravo Ljukšin. Dalje se navodi da je Ljukšin pohađao kurs kod državne medijske organizacije "Rajbar".

"Rajbar" je ranije sankcionisan od strane britanske vlade zbog primene "klasičnih kremljovskih manipulativnih taktika".

Program u kojem je učestvovao navodno vode obaveštajci i zajednički ga sprovodi administracija Vladimira Putina, a navodno je posvećen "informacionom ratovanju".