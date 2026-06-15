Slušaj vest

Čanad Jutaš tu je ubio četvoro članova svoje porodice, a još troje teško ranio i doveo u životnu opasnost. Preživeli nisu mogli da se nose sa uspomenama, pa su tek deset godina nakon tragedije uspeli da prodaju kuću.

Jedino je Čanadova majka ostala da živi na imanju, ali ne u velikoj kući, već u manjoj kući podignutoj na prednjem delu podeljene parcele.

Jedan od najokrutnijih slučajeva porodičnog ubistva u istoriji mađarske kriminalistike započeo je u aprilu 2012. godine, na Veliki petak pred Uskrs. U kući sa pogledom na Dunav, smeštenoj na najvišoj tački mesta u Fejerskoj županiji, živela je više-generacijska porodica na više od 400 kvadratnih metara.

Tada dvadesetčetvorogodišnji Čanad Jutaš tokom tri dana sistematski je ubijao članove svoje porodice. Četvoro ljudi je izgubilo život, a troje je teško povređeno.

Prema njegovom iskazu, želeo je da postane "demon". Kasnije je proglašen neuračunljivim i smešten u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu, gde se i danas nalazi. Sledeći put će se 2033. godine odlučivati o tome da li njegovo prinudno psihijatrijsko lečenje treba da bude nastavljeno.

Međutim, stanovnici Kulča ne mogu da zaborave užas od pre 14 godina i strahuju da bi Čanad jednog dana mogao da se vrati.

Kažu da policajci u početku nisu ni želeli da poveruju prijavi o četvorostrukom ubistvu, a da je jednom policajcu pozlilo kada je video mesto zločina.

Ubica je napao rođake mačetom, bodežom i samostrelom. Naneo im je više od 250 povreda, a baki je gotovo odsekao glavu. Njegova sestra i majka preživele su samo zahvaljujući srećnim okolnostima jer su lekari njihove povrede uspeli da zbrinu na vreme.

Čanad Jutaš pobegao je policiji, ali ga je onda uhapsila specijalna jedinica TEK-a. Već tokom prvih saslušanja utvrđeno je da pati od teškog psihičkog poremećaja.

Kuća strave je u međuvremenu prodata. Godine 2022. kupio ju je mladi bračni par, ali se nije dugo zadržao, pa ju je ponovo prodao. Danas je vlasnik imanja jedan preduzetnik iz Dunaujvaroša, koji je podigao višu ogradu i zaštitio posed kamerama i gvozdenom kapijom.

Na delu parcele koji je odvojen uz ulicu nalazi se uredna mala kuća u kojoj danas živi Čanadova majka, koju je njen sin takođe pokušao da ubije.

- Ne zanima me moj sin, ne želim ništa da znam o njemu. Trebale su mi godine da nekako sredim ovu priču u svojoj glavi, ako se takve strašne uspomene uopšte mogu zaboraviti. Iskreno se nadam da ga nikada više neću videti. Kao što sam u srcu sahranila one koje je ubio, tako sam sahranila i njega - rekla je ona.

Iako su mnogi u selu nakon tog strašnog događaja tvrdili da su videli Čanada, prema saznanjima lista Blikk, on nikada nije pušten na slobodu. Trenutno se nalazi u Institutu za sudsku psihijatriju i posmatranje, gde ga čuvaju naoružani stražari.

Iako ga je Sud u Sekešfehervaru 23. maja 2014. godine oslobodio optužbe za ubistvo nakon što mu je dijagnostikovana paranoidna šizofrenija, istovremeno mu je određeno prinudno psihijatrijsko lečenje.

Ta mera se preispituje svake godine i tako će biti do 2033. godine. Do sada nije proglašen izlečenim i ne može biti pušten.

- Dobro sam poznavao porodicu, poznavao sam i Čanada i njegovog oca koji je imao problematične poslove sa nekretninama. Bio sam zatvorski čuvar i govorio sam mu: "Komšija Feri, samo nemoj da mi dopadneš šaka" - prisetio se Ištvan, stanovnik ulice Hedjalja u Kulču.

Na kraju se baš to dogodilo. Čanadov otac je završio u zatvoru, a navodno je tada Čanad postao povučen. Krivio je oca jer su ga vršnjaci izopštili, a deca ljudi koje je njegov otac prevario pretila su mu.

Prema rečima komšija, članovi porodice živeli su kao stranci jedni pored drugih u ogromnoj kući. Zato se dogodilo da je prva žrtva, brat ubice, već tri dana bila mrtva, a da je u međuvremenu ubio i babu i dedu, pre nego što su ostali primetili da ih nema.

- Kao da je bilo juče, tako se i danas sećam tog dana. To se ne može zaboraviti - rekao je Balint, nekadašnji komšija porodice.

On je rekao da je Čanad pokušao da pobegne kroz šumu pored njegove kuće, ali da ga je zaustavio policijski pas.