Slušaj vest

Bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva tipa "boing" B-52 "Stratosferska tvrđava" srušio se u ponedeljak ujutru u američkoj vazduhoplovnoj bazi Edvards, saopštila je baza na društvenim mrežama.

- Bombarder B-52 "Stratofortress" Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država srušio se ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u Edvardsu u 11:20 časova - navodi se u objavi baze na Fejsbuku.

- Hitne službe su odmah reagovale i situacija je i dalje u toku.

Za sada nije poznato da li ima povređenih.

Televizijska mreža CNN saopštila je da je zatražila dodatne informacije od nadležnih u bazi.

Vazduhoplovna baza Edvards nalazi se oko 160 kilometara severno od Los Anđelesa.

(Kurir.rs/CNN/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSRUŠIO SE AMERIČKI BOMBARDER! Supersonična letelica bila u trenažnoj misiji u Južnoj Dakoti (FOTO, VIDEO)
screenshot-20240105-073950-copy.jpg
PlanetaAVION KOJI JE NAPAO JUGOSLAVIJU LETI BLIZU SRBIJE! Ovo je najopasniji bombarder na svetu, vredi više od 300 miliona dolara! VIDEO
screenshot-2.jpg
PlanetaOVAKO SU RUSKI LOVCI SU-27 PRESRELI BOMBARDER SAD: Američka komanda ih optužila da su bili "neprofesionalni" (VIDEO)
profimedia0351233288.jpg
PlanetaDRAMA NAD BALTIČKIM MOREM: Dva ruska lovca Su-27 presrela američki bombarder
profimedia0159829446-su27.jpg