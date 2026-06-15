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Bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva tipa "boing" B-52 "Stratosferska tvrđava" srušio se u ponedeljak ujutru u američkoj vazduhoplovnoj bazi Edvards, saopštila je baza na društvenim mrežama.

- Bombarder B-52 "Stratofortress" Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država srušio se ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u Edvardsu u 11:20 časova - navodi se u objavi baze na Fejsbuku.

- Hitne službe su odmah reagovale i situacija je i dalje u toku.

Za sada nije poznato da li ima povređenih.

Televizijska mreža CNN saopštila je da je zatražila dodatne informacije od nadležnih u bazi.